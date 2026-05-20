YouTube thêm tính năng AI mới giúp tìm video nhanh hơn

Tại sự kiện Google I/O, gã khổng lồ công nghệ vừa công bố một tính năng mang tính bước ngoặt mang tên 'Ask YouTube'. Công cụ này cho phép người dùng trò chuyện với AI để tìm và xem ngay lập tức phân đoạn video chứa câu trả lời chính xác nhất.

Google I/O hé lộ vũ khí AI mới sắp 'đổ bộ' YouTube

Thay vì phải gõ những từ khóa ngắn ngủi và tốn thời gian tua qua các đoạn intro dài dòng hay nội dung quảng cáo, tính năng Ask YouTube sẽ đưa trải nghiệm xem video lên một tầm cao mới. Người dùng có thể đặt những câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên như một cuộc hội thoại thông thường. Hệ thống AI của Google sẽ quét qua hàng triệu video (bao gồm cả Shorts) để lọc ra các clip phù hợp, rồi tự động đưa người xem đến đúng cột mốc thời gian chứa câu trả lời cốt lõi.

AI của Google sắp giúp 'nhảy thẳng' đến đoạn cần xem trên YouTube ẢNH: GEMINI AI

CEO Sundar Pichai khẳng định công nghệ mới này sẽ giúp thông tin trên nền tảng video trở nên dễ tiếp thu và điều hướng hơn bao giờ hết. Hiện tại, tính năng này đang được triển khai giới hạn cho người dùng YouTube Premium tại thị trường Mỹ trước khi áp dụng rộng rãi toàn cầu.

Tiện ích cho người dùng, 'cơn ác mộng' của các YouTuber?

Dù mang lại sự tiện lợi tối đa cho người xem, Ask YouTube lại đang vấp phải sự lo ngại sâu sắc từ cộng đồng sáng tạo nội dung. Từ trước đến nay, thuật toán phân phối của YouTube và nguồn thu nhập của các YouTuber phụ thuộc rất lớn vào 'thời gian xem' (watch time) và 'tỷ lệ giữ chân khán giả' (viewer retention).

Việc AI chỉ dẫn người dùng vào xem đúng vài chục giây chứa thông tin họ cần rồi thoát ra có thể khiến doanh thu quảng cáo của các kênh bị sụt giảm nghiêm trọng. Đồng thời, điều này cũng khiến người xem dễ bỏ lỡ những bối cảnh và lưu ý quan trọng nằm ở các phân đoạn khác của video.

Động thái này của Google gợi nhớ đến những tranh cãi xung quanh tính năng AI Overviews trên Google Search, vốn bị cáo buộc 'ăn bớt' lưu lượng truy cập của các trang web nguồn bằng cách tự tổng hợp câu trả lời ngắn. Khi kỷ nguyên AI tạo sinh ngày càng lấn sâu vào các nền tảng giải trí, cuộc chiến lợi ích giữa các tập đoàn công nghệ và những người trực tiếp sản xuất nội dung chắc chắn sẽ còn tiếp diễn gay gắt.