Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc thông qua Zalopay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.

Dùng ứng dụng Zalopay để thanh toán tại Trung Quốc, đơn giản và quen thuộc như tại Việt Nam Ảnh: chụp màn hình



Các thao tác vẫn được Zalopay giữ nguyên sự đơn giản như khi thanh toán trong nước và tại Singapore: mở ứng dụng Zalopay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang “Trung Quốc” và quét mã QR tại quầy.

Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi cùng mức phí minh bạch, giúp người dùng chủ động và dễ dàng kiểm soát chi tiêu.

Bà Lê Lan Chi, Tổng Giám đốc Zalopay, chia sẻ: “Việc tiếp tục mở rộng tính năng này sang thị trường Trung Quốc giúp Zalopay mang đến cho người Việt trải nghiệm thanh toán tiện lợi và liền mạch dù họ đi đến bất kỳ đâu. Đây cũng là bước đi chiến lược khẳng định vai trò người bạn đồng hành tài chính đáng tin cậy, đồng thời tạo nền tảng để chúng tôi mở rộng dịch vụ sang nhiều quốc gia khác trong tương lai”.

Quét QR quốc tế không chỉ là tính năng mang lại sự tiện lợi vượt trội, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Zalopay: “Đưa công nghệ thanh toán Việt vươn ra thế giới, đồng hành cùng người Việt trên mọi hành trình”.