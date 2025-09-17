Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Thành Luân
Thành Luân
17/09/2025 12:53 GMT+7

Zalopay vừa chính thức công bố tính năng "Quét QR quốc tế" triển khai tại thị trường Trung Quốc. Từ nay, người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng Zalopay, từ các trung tâm thương mại, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ.

Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc thông qua Zalopay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc - Ảnh 1.

Dùng ứng dụng Zalopay để thanh toán tại Trung Quốc, đơn giản và quen thuộc như tại Việt Nam

Ảnh: chụp màn hình

Các thao tác vẫn được Zalopay giữ nguyên sự đơn giản như khi thanh toán trong nước và tại Singapore: mở ứng dụng Zalopay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang “Trung Quốc” và quét mã QR tại quầy.

Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi cùng mức phí minh bạch, giúp người dùng chủ động và dễ dàng kiểm soát chi tiêu.

Bà Lê Lan Chi, Tổng Giám đốc Zalopay, chia sẻ: “Việc tiếp tục mở rộng tính năng này sang thị trường Trung Quốc giúp Zalopay mang đến cho người Việt trải nghiệm thanh toán tiện lợi và liền mạch dù họ đi đến bất kỳ đâu. Đây cũng là bước đi chiến lược khẳng định vai trò người bạn đồng hành tài chính đáng tin cậy, đồng thời tạo nền tảng để chúng tôi mở rộng dịch vụ sang nhiều quốc gia khác trong tương lai”.

Quét QR quốc tế không chỉ là tính năng mang lại sự tiện lợi vượt trội, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Zalopay: “Đưa công nghệ thanh toán Việt vươn ra thế giới, đồng hành cùng người Việt trên mọi hành trình”.

