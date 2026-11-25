Đúng 17 giờ ngày 25.11 theo giờ Việt Nam, T1 công bố thông tin chào đón Zeus trở lại với thông điệp “Welcome Back, Zeus”. Tuyển thủ sinh năm 2004 sẽ thay thế Doran, người vừa hết hạn hợp đồng sau một mùa giải thi đấu cho đội tuyển.

Zeus từng là thành viên quan trọng của đội hình ZOFGK huyền thoại, cùng Oner, Faker, Gumayusi và Keria giành hai chức vô địch Chung kết thế giới (CKTG) liên tiếp vào năm 2023 và 2024. Cá nhân anh còn được vinh danh là FMVP tại CKTG 2023. Sau hai mùa giải khoác áo Hanwha Life Esports, tuyển thủ đường trên này quyết định trở lại mái nhà xưa để tiếp tục hành trình chinh phục những danh hiệu mới.

Zeus quay lại T1 với bản hợp đồng 3 năm ẢNH: T1

Đáng chú ý, T1 cũng có những thay đổi lớn trong bộ máy huấn luyện. Đội tuyển chia tay HLV trưởng kkOma cùng hai thành viên ban huấn luyện là Tom và Mata sau khi hợp đồng kết thúc. Thay thế vị trí HLV trưởng là Kim “Roach” Kang-hee, người từng có thời gian làm việc tại T1 và góp công trong giai đoạn đội tuyển vô địch CKTG 2023, 2024.

Bên cạnh Roach, T1 tiếp tục giữ chân Lee “Easyhoon” Ji-hoon và bổ sung Eom “UmTi” Seong-hyeon vào ban huấn luyện. Đây là lần đầu tiên UmTi chuyển sang công việc huấn luyện sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu và có một mùa giải làm bình luận viên LCK.

Ở đội hình thi đấu, T1 vẫn duy trì bộ khung gồm Oner, Faker, Peyz và Keria. Như vậy, sự trở lại của Zeus giúp đội tuyển hoàn thiện đội hình 5 thành viên hướng đến mùa giải 2027.

Với những thay đổi đồng loạt ở cả đội hình thi đấu lẫn ban huấn luyện, T1 đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Sự tái hợp của Zeus cùng Faker và Oner, kết hợp với bộ máy huấn luyện mới do Roach dẫn dắt, sẽ là nền tảng để đội tuyển hướng đến mục tiêu trở lại đỉnh cao LMHT thế giới.