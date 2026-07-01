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Thể thao World Cup 2026

Siêu sao Hàn Quốc Faker tiết lộ thần tượng Messi: GOAT cũng mê GOAT

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Lee 'Faker' Sang-hyeok, VĐV vĩ đại nhất lịch sử môn Liên Minh Huyền Thoại cũng như thể thao điện tử, mới đây đã tiết lộ bản thân mình cũng rất mê Lionel Messi.

Trang chủ LoL eSports đã đăng tải một bộ ảnh giới thiệu các thông tin thú vị của T1, đội eSports hàng đầu thế giới. Đáng chú ý nhất là ở mục "VĐV yêu thích nhất", đội trưởng T1 là Faker đã điền tên Lionel Messi. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng thể thao và eSports toàn cầu.

Sự lựa chọn của Faker không quá bất ngờ. Cả anh và Messi đều được xem là những biểu tượng vĩ đại nhất trong lĩnh vực của mình. Nếu Messi được nhiều người đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá với 8 Quả bóng vàng và chức vô địch World Cup 2022, thì Faker cũng sở hữu bộ sưu tập thành tích gần như vô tiền khoáng hậu trong làng Liên Minh Huyền Thoại.

Siêu sao Hàn Quốc Faker tiết lộ thần tượng Messi: GOAT cũng mê GOAT- Ảnh 1.

Faker ngưỡng mộ Messi

ẢNH: LOL ESPORTS

Siêu sao Hàn Quốc Faker tiết lộ thần tượng Messi: GOAT cũng mê GOAT- Ảnh 2.

Người chơi hỗ trợ hay nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, Ryu "Keria" Minseok cũng thích Messi. Ngoài ra, anh còn mê Pedri và được truyền cảm hứng bởi HLV Pep Guardiola

ẢNH: LOL ESPORTS

Siêu sao Hàn Quốc Faker tiết lộ thần tượng Messi: GOAT cũng mê GOAT- Ảnh 3.

Messi và Faker đều được đánh giá là VĐV xuất sắc nhất lịch sử ở bộ môn của mình

ẢNH: REUTERS

Trong màu áo T1, Faker đã giành 6 chức vô địch thế giới (Worlds), 10 lần đăng quang LCK (giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc), 2 lần lên ngôi ở Mid Season Invitational, 1 HCV ASIAD và trở thành gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử eSports. Ở tuổi 30, anh vẫn đang thi đấu đỉnh cao và tiếp tục là thủ lĩnh của T1.

Với sự nghiệp lẫy lừng, Faker đã chính thức được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương Rồng Xanh (Cheongnyong) vào hôm 2.1. Đây là cấp bậc cao quý nhất trong hệ thống Huân chương Công trạng Thể thao quốc gia Hàn Quốc, đánh dấu lần đầu tiên một game thủ eSports nhận được vinh dự này.

Với tấm Huân chương Rồng Xanh, Faker đã sánh ngang với những biểu tượng thể thao vĩ đại nhất của Hàn Quốc như siêu sao bóng đá Son Heung-min hay "nữ hoàng trượt băng" Kim Yuna.

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