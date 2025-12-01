Zootopia 2 'cháy vé' toàn cầu, ghi tên mình vào nhóm những phim 'ăn khách' nhất

Tại Bắc Mỹ, phần 2 của Zootopia - bộ phim hoạt hình do Disney phát hành dẫn đầu phòng vé với doanh thu mở màn đạt 156 triệu USD. Cùng với màn ra mắt đầy bùng nổ ở các thị trường quốc tế, bộ đôi thỏ lạc quan và cáo tinh ranh đã thiết lập hàng loạt kỷ lục khi tổng doanh thu toàn cầu chạm mốc 556 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên.

Zootopia 2 trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử

Thành tích này giúp Zootopia 2 trở thành màn ra mắt lớn thứ 4 trong lịch sử điện ảnh, chỉ xếp sau 3 bom tấn siêu anh hùng có ngân sách khủng: Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War và Spider-Man: No Way Home.

Là một trong những "át chủ bài" khép lại năm 2025 của Disney, Zootopia 2 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả Ảnh: Disney

Bộ phim cũng vượt mặt một tác phẩm khác đang rất được chú ý là Wicked: For Good - phiên bản điện ảnh tiếp theo của vở nhạc kịch cùng tên, với sự tham gia của Cynthia Erivo và Ariana Grande trong vai hai phù thủy xứ Oz.

Không chỉ tạo dấu ấn tại Bắc Mỹ, Zootopia 2 còn bùng nổ doanh thu tại Trung Quốc. Ở thị trường được xem là vô cùng ưa chuộng dòng phim hoạt hình, bộ phim thiết lập kỷ lục mở màn mọi thời đại với 272 triệu USD và nếu tính tất cả mọi thể loại, Zootopia 2 trở thành tác phẩm có màn chào sân lớn thứ 2 trong lịch sử điện ảnh nước này. Thành tích ấy chỉ xếp sau Avengers: Endgame, bom tấn từng vượt mốc 300 triệu USD tại phòng vé Trung Quốc năm 2019.

Ngay ngày 29.11 sau Black Friday, Zootopia 2 tiếp tục mang về 104 triệu USD - con số cao nhất cho một phim Hollywood kể từ tháng 5.2021, góp phần củng cố vị thế quán quân phòng vé trong mùa lễ cuối năm.

Phim là phần tiếp theo của Zootopia (2016) - tác phẩm từng giành giải Oscar và Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Zootopia 2 tiếp tục theo chân hai nhân vật được yêu thích: cô thỏ cảnh sát Judy Hopps (Ginnifer Goodwin lồng tiếng) và cáo Nick Wilde (Jason Bateman lồng tiếng). Trong phần đầu, Judy Hopps là cô thỏ đầu tiên gia nhập lực lượng cảnh sát của thành phố Zootopia và phải hợp tác cùng chú cáo Nick Wilde để phá giải một vụ án bí ẩn, dù sự láu cá của anh chàng khiến công việc trở nên rắc rối hơn.

Với sự đầu tư chỉn chu về nội dung và hình ảnh, Zootopia 2 được kỳ vọng trở thành bom tấn phòng vé, càn quét mùa giải thưởng 2026 và tiếp nối di sản của phần 1 Ảnh: Disney

Ở phần hai, cả hai đã trở thành thám tử và tiếp tục bắt tay điều tra một vụ án liên quan đến một sinh vật bò sát bí ẩn, kẻ được miêu tả là "làm đảo lộn cả thành phố của các loài thú có vú". Zootopia 2 hứa hẹn không chỉ là cuộc phiêu lưu cảnh sát, mà còn mở rộng sang địa hạt chính trị, gia tộc, tình cảm, biến bộ phim hoạt hình thành một siêu phẩm có chiều sâu, đậm chất "người lớn" mà vẫn hài hước, duyên dáng.

Zootopia 2 do Jared Bush và Byron Howard đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng đình đám gồm Shakira, Quan Kế Huy, Macaulay Culkin, Quinta Brunson, Fortune Feimster và Patrick Warburton, cùng nhiều tên tuổi khác.