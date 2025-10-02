ZTE ra mắt phiên bản màu trắng nubia NEO 3 GT 5G, tái hợp Saigon Phantom

Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự trở lại của sản phẩm mà còn là bước đi quan trọng trong việc tái hợp tác với đội tuyển eSports Saigon Phantom, thể hiện cam kết đồng hành của ZTE cùng cộng đồng game thủ trẻ trong mùa giải mới.

Phiên bản nubia NEO 3 GT 5G màu trắng được giới thiệu tại Việt Nam

Ảnh: T.L



nubia NEO 3 GT 5G gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, mặt lưng được tạo hình bằng các đường cắt đa giác và hiệu ứng ánh sáng tinh tế mang lại cảm giác công nghệ cao. Cụm camera nổi bật với viền kim loại tinh xảo, kết hợp các góc máy bo cong mềm mại tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm. Phiên bản màu trắng không chỉ mang đến sự lựa chọn mới mà còn thể hiện phong cách cá tính cho những ai yêu thích sự tinh giản nhưng vẫn muốn nổi bật.

Về hiệu năng, nubia NEO 3 GT 5G là lựa chọn lý tưởng cho game thủ với màn hình AMOLED 6,8 inch độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit và tần số quét 120 Hz giúp hình ảnh hiển thị rõ nét và chuyển động mượt mà. Máy được trang bị chip xử lý Unisoc T9100 5G hỗ trợ công nghệ Dynamic RAM cho phép mở rộng dung lượng lên đến 24 GB, kết hợp viên pin 6.000 mAh và sạc nhanh 80W đáp ứng nhu cầu thi đấu cường độ cao.

Đặc biệt, nubia NEO 3 GT 5G còn tích hợp nút vai cảm ứng kép - tính năng hiếm có trong phân khúc giúp tăng khả năng phản xạ trong các tựa game MOBA hoặc bắn súng. Bộ công cụ NeoTurbo và giao diện AI Game Space 3.0 cũng giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh cấu hình và theo dõi hiệu suất.

Khách mời tham dự trải nghiệm nubia NEO 3 GT 5G

Ảnh: T.L



ZTE không chỉ mang đến một thiết bị di động tối ưu cho thi đấu eSports mà còn thể hiện sự đầu tư chiến lược vào cộng đồng game thủ Việt Nam. Được thành lập từ năm 2017, Saigon Phantom là đội tuyển đã giành nhiều thành tích ấn tượng, bao gồm 10 chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng và chức vô địch thế giới APL 2023.

Trong mùa giải mới, Saigon Phantom sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự, nhưng những trụ cột như Bâng, Fish, Khoa tiếp tục gắn bó, hứa hẹn duy trì vị thế số một trong nước và vươn xa trên đấu trường quốc tế. Sự đồng hành của ZTE không chỉ dừng lại ở hình ảnh đại diện mà còn mở ra nhiều hoạt động giao lưu, truyền thông và giải đấu cộng đồng trong quý 4/2025.

nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng hiện được bán với giá 6,59 triệu đồng tại Việt Nam.

