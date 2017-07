Ngày 4.7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Công an và Bộ NN-PTNT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc làm rõ chất lượng tàu cá vỏ thép đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại một số địa phương.

tin liên quan Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ tàu cá kém chất lượng Văn phòng Chính phủ hôm nay (4.7) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc làm rõ chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67.





Công ty Đại Nguyên Dương thực hiện “cắt giảm một số chi phí và hạng mục lắp đặt lên tàu” là thay thế thép đóng vỏ tàu từ thép Hàn Quốc/Nhật Bản sang thép Trung Quốc, máy bảo ôn theo hợp đồng từ máy của Ý hoặc Đức “cắt giảm” thành máy Trung Quốc

Ông Võ Tuân, chủ tàu vỏ thép BĐ 99018 TS

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc đóng tàu kém chất lượng tại Bình Định và một số địa phương, báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8.2017. Bộ NN-PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ trên. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc đóng tàu kém chất lượng tại Bình Định và một số địa phương, báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8.2017. Bộ NN-PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ trên.

Thời gian qua, Thanh Niên liên tục phản ánh tình trạng tàu cá vỏ thép đóng theo Nghị định 67/2014 tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thanh Hóa... bị kém chất lượng, phải nằm bờ, gây nhiều khó khăn cho ngư dân. Theo ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trên địa bàn tỉnh có 47 tàu vỏ thép được đóng tại 9 đơn vị đóng tàu, nhưng có 5 tàu đóng tại Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) và 14 tàu đóng tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng) bị hư hỏng, gặp sự cố.

Tháng 6 vừa qua, tỉnh Bình Định đã thành lập Tổ thẩm định chất lượng tàu cá vỏ thép. Kết quả thẩm định 17 tàu cá vỏ thép đã xác định có 5 tàu cá vỏ thép do Công ty Đại Nguyên Dương đóng có nguồn gốc xuất xứ thép từ Trung Quốc, nhiều tàu có phần vỏ tàu, mặt boong, cabin, trang thiết bị trên boong tàu gỉ sét, xuống cấp trầm trọng so với các tàu đóng và hoạt động cùng thời điểm.

Tổ thẩm định cũng xác định 9 tàu vỏ thép do Công ty TNHH MTV Nam Triệu đóng không lắp máy thủy chính hãng Mitsubishi, một số tàu có nhiều thiết bị, ngư lưới cụ, hầm bảo quản không đúng với hợp đồng đã ký kết với ngư dân... Hiện Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã thống nhất với chủ tàu về việc khắc phục 19 tàu cá vỏ thép kém chất lượng tại Bình Định.

Ngư dân tố bị Công ty Đại Nguyên Dương “gài bẫy”

Cũng trong ngày 4.7, một số ngư dân đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67/2014 đã gửi đơn tố cáo cho rằng Công ty TNHH Đại Nguyên Dương không minh bạch khiến nhiều hạng mục trên tàu vỏ thép của họ bị cắt giảm dẫn đến kém chất lượng.

Theo trình bày của các ngư dân, khi hồ sơ vay vốn đóng mới tàu cá vỏ thép theo Nghị định 67/2014 vừa được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, Công ty Đại Nguyên Dương tiếp cận các ngư dân để thuyết phục ký hợp đồng đóng tàu với đơn vị này. Đại diện Công ty Đại Nguyên Dương đưa ra đề nghị nếu ngư dân đồng ý ký hợp đồng đóng tàu tại công ty thì sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng gọi là tiền phí tổn cho chuyến đi biển đầu tiên của tàu vỏ thép. Có 5 ngư dân đồng ý đóng tàu tại Công ty Đại Nguyên Dương.

Trong quá trình đóng tàu, Công ty Đại Nguyên Dương tiếp tục đưa cho mỗi chủ tàu thêm 150 triệu đồng, nói là hỗ trợ chi phí tàu xe, thuê nhà nghỉ những lần ra Nam Định giám sát việc đóng tàu.

Tháng 5.2016, khi đóng xong tàu cho ngư dân Bình Định, lãnh đạo Công ty Đại Nguyên Dương đưa cho chủ tàu ký một tờ giấy được in sẵn, gọi là Biên bản thỏa thuận và cam kết thực hiện. Biên bản này ghi rằng để đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67/2014, ngư dân phải tham gia vốn đối ứng 5% của dự án, nhưng do không có điều kiện nên các ngư dân đã vay của Công ty Đại Nguyên Dương 650 triệu đồng làm vốn đối ứng. Do không kịp thu xếp được nguồn vốn trả nợ cho công ty, ngư dân yêu cầu công ty cắt giảm một số chi phí và hạng mục lắp đặt lên tàu, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu của đăng kiểm, hoạt động bình thường. Sau này khi có điều kiện, ngư dân tự nâng cấp các hạng mục theo mong muốn để hoạt động tốt hơn và có hiệu quả hơn.

Ông Võ Tuân (ở xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ), chủ tàu vỏ thép BĐ 99018 TS, bức xúc: “Công ty Đại Nguyên Dương thực hiện “cắt giảm một số chi phí và hạng mục lắp đặt lên tàu” là thay thế thép đóng vỏ tàu từ thép Hàn Quốc/Nhật Bản sang thép Trung Quốc, máy bảo ôn theo hợp đồng từ máy của Ý hoặc Đức “cắt giảm” thành máy Trung Quốc, tời và lưới trị giá 250 triệu đồng thì công ty giao ngư dân tự trang bị...”.

“Ban đầu họ nói là hỗ trợ nhưng sau đó lại bảo là chúng tôi vay mượn. Biên bản do Công ty Đại Nguyên Dương đưa ra, buộc 5 chủ tàu phải ký, ai không ký thì công ty không làm lệnh xuất xưởng tàu. Chúng tôi đành ngậm đắng nuốt cay ký vào biên bản”, ông Tuân bức xúc.

Ông Hà Ngọc Tân, Phó chủ tịch UBND H.Phù Mỹ, xác nhận đã nhận được đơn trình báo của các chủ tàu về vụ việc nói trên. “Rõ ràng đây là chiêu gài bẫy của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương nhằm cắt giảm nhiều hạng mục để kiếm lãi nhiều hơn, khiến con tàu kém chất lượng dẫn đến không hoạt động được”, ông Tân nói.

Nhằm làm rõ những phản ánh của ngư dân, phóng viên Thanh Niên đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin tới ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Đại Nguyên Dương để hẹn làm việc nhưng ông Nguyên không trả lời.



Hoàng Trọng