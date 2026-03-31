1 người tử vong, 6 người cấp cứu do ngạt khói lò sấy lúa ở Đồng Tháp

Ngày 31.3, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết, Công an xã Cái Bè đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ ngạt khói khiến 1 người tử vong, 6 người khác phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 31.3, ông Nguyễn Trung Tâm (53 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thum (58 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) lên khu vực lò sấy lúa của Công ty TNHH kinh doanh lương thực Sang Trang (ở xã Cái Bè) để làm việc.

Tại đây, phát hiện khu vực lò sấy xuất hiện nhiều khói bụi, 2 người tiến hành xử lý, làm mát. Trong quá trình làm việc, cả 2 bất ngờ có dấu hiệu khó thở nên hô hoán cầu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, 5 công nhân khác gồm Nguyễn Thành Tấn (35 tuổi), Nguyễn Thành Liêm (37 tuổi), Phan Út Lớn (45 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (39 tuổi) và Nguyễn Trung Tín (36 tuổi), cùng quê Đồng Tháp, nhanh chóng leo lên khu vực lò sấy để ứng cứu.

Tuy nhiên, do hít phải khói dày đặc, cả 7 người đều bị ngạt khói, rơi vào tình trạng bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Cái Bè.

Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng ông Nguyễn Văn Thum đã không qua khỏi. 6 nạn nhân còn lại đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.