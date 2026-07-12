1 thửa đất 'gánh' 3 quy hoạch, Lâm Đồng quyết gỡ nút thắt kéo dài

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, việc xây dựng quy hoạch mới phải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh vừa được công bố đầu tháng 6.2026, có tầm nhìn dài hạn, là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tháo gỡ các tồn đọng kéo dài nhiều năm; khắc phục tình trạng quy hoạch chồng chéo, tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Một thửa đất cùng lúc "gánh" nhiều quy hoạch

Nhiều năm qua, quy hoạch chồng chéo được xem là một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội tại Lâm Đồng.

Quy hoạch chồng chéo được xem là một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội tại Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Thực tế cho thấy có không ít khu đất cùng lúc "gánh" ba, thậm chí bốn loại quy hoạch khác nhau: vừa được xác định là đất lâm nghiệp, vừa nằm trong quy hoạch phát triển đô thị hoặc du lịch sinh thái, lại đồng thời thuộc khu vực thăm dò khoáng sản hoặc quy hoạch hạ tầng giao thông. Sự chồng lấn này khiến nhiều dự án đầu tư không thể triển khai, nhiều công trình hạ tầng bị kéo dài, trong khi người dân gặp khó khăn khi xin cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thực hiện các quyền hợp pháp đối với tài sản của mình.

Đáng chú ý, tại 5 phường trung tâm Đà Lạt, nhiều khu đất ở đã được người dân sử dụng ổn định hàng chục năm nhưng trong các đồ án quy hoạch cũ lại được xác định là đất công viên, cây xanh hoặc đất lâm nghiệp... Chính sự thiếu thống nhất giữa các loại quy hoạch khiến cơ quan chức năng lúng túng trong quản lý, còn người dân phải chờ đợi nhiều năm mà không thể xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, việc thiếu quy hoạch phân khu (1/2.000) và quy hoạch chi tiết (1/500) cũng khiến nhiều địa bàn không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng hay quản lý trật tự đô thị. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xây dựng tự phát, lấn chiếm đất công ở một số khu vực.

Quy hoạch mới phải giải quyết dứt điểm những tồn tại cũ

Tại buổi làm việc với UBND phường Cam Ly - Đà Lạt ngày 8.7, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu quy hoạch chung 5 phường liền kề Đà Lạt phải có tầm nhìn dài hạn, bám sát quy hoạch tỉnh mới được phê duyệt, đồng thời khắc phục dứt điểm những bất cập tồn tại trong các đồ án quy hoạch trước đây.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu quy hoạch chung 5 phường liền kề Đà Lạt phải có tầm nhìn dài hạn ẢNH: CHÍNH THÀNH

Theo ông Nguyễn Thừa Đoàn, Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc cập nhật hiện trạng sử dụng đất, dân số, hạ tầng kỹ thuật, các dự án đang triển khai và những bất cập của quy hoạch cũ để làm cơ sở xây dựng quy hoạch mới sát thực tế.

Qua rà soát, địa phương đã xác định nhiều nội dung cần điều chỉnh, trong đó có các khu vực tiềm năng phát triển, những vùng cần kiểm soát chặt, các vị trí chồng lấn quy hoạch và những điểm nghẽn phải xử lý nhằm tránh tiếp tục phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý sau này.

Lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt tại buổi làm việc với ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ẢNH: CHÍNH THÀNH

Đại diện Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp - Môi trường cũng nhìn nhận việc chồng lấn giữa nhiều loại quy hoạch chuyên ngành đang là trở ngại lớn trong quá trình lập quy hoạch mới. Nguyên nhân chủ yếu là các quy hoạch được phê duyệt ở nhiều thời điểm khác nhau, thiếu sự đồng bộ về dữ liệu và định hướng phát triển.

Hệ quả là hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và nhiều tuyến đường kết nối đô thị, vẫn gặp khó trong công tác thu hồi đất vì vướng các "lằn ranh" pháp lý giữa các loại quy hoạch.

Đặt quyền lợi người dân lên trên

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn phải tạo nền tảng pháp lý ổn định cho phát triển lâu dài.

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương xem việc lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung 5 phường liền kề Đà Lạt để trình Bộ Xây dựng trong tháng 8.2026.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh quy hoạch mới phải lấy quyền lợi chính đáng của người dân làm trung tâm; bảo đảm mỗi thửa đất có mục đích sử dụng rõ ràng, minh bạch, tạo cơ sở pháp lý để người dân yên tâm xây dựng nhà ở, đồng thời giúp nhà đầu tư xác định rõ phạm vi và điều kiện triển khai dự án.

Chỉ khi những bất cập của các quy hoạch cũ được xử lý dứt điểm, tình trạng "một thửa đất gánh nhiều quy hoạch" mới chấm dứt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, chỉ khi những bất cập của các quy hoạch cũ được xử lý dứt điểm, tình trạng "một thửa đất gánh nhiều quy hoạch" mới chấm dứt; qua đó tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và tạo động lực phát triển bền vững cho đô thị Đà Lạt trong giai đoạn mới.