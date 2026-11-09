10 năm chờ 376 m đường giữa trung tâm Quảng Ngãi: Công trường hoạt động trở lại

10 năm dang dở tuyến đường ở trung tâm Quảng Ngãi

Những ngày gần đây, trên tuyến đường Chu Văn An, đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi), máy móc và công nhân đã trở lại công trường. Sau nhiều năm thi công dang dở, tuyến đường dài hơn 376 m này được tái khởi động thi công, mở ra hy vọng sớm hoàn thành công trình từng khiến bao người mòn mỏi chờ đợi.

Dự án đường Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) tái khởi động thi công sau nhiều năm dang dở ẢNH: PHẠM ANH

Được triển khai từ năm 2016, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư có tổng mức đầu tư hơn 220 tỉ đồng, gồm tuyến đường và khu dân cư rộng khoảng 6,82 ha dọc hai bên. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án nhiều lần chậm tiến độ, dù thay đổi chủ đầu tư nhưng vẫn chưa thể hoàn thành.

Thời gian dài, tuyến đường chỉ được thi công một phần, mặt đường dang dở, thiếu hệ thống chiếu sáng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc công trường được tái khởi động khiến người dân sống trong khu vực phấn khởi.

Hiện dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, sau khi tiếp nhận từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi khoảng 2 tháng vừa qua. Sau đó, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát hồ sơ pháp lý, phương án bồi thường và những tồn tại kéo dài để tìm hướng tháo gỡ.

Theo đó, dự án mới bồi thường hơn 33.000 m² trong tổng diện tích đất thu hồi trên 82.000 m², đạt khoảng 40%. Đây là nguyên nhân chính khiến công trình chưa thể triển khai đồng bộ.

Thi công nền đường Chu Văn An ẢNH: PHẠM ANH

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi xem xét những vướng mắc trước đây để đẩy nhanh việc bồi thường cho người dân, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công.

Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu tranh thủ thi công tại những đoạn tuyến đủ điều kiện, như: cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa đang được triển khai… Hiện tại đang là mùa mưa, việc thi công không thuận lợi nhưng chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhanh nhất có thể.

Những nút thắt khiến dự án kéo dài

Trước đó, Thanh Niên từng phản ánh tình trạng dự án đường Chu Văn An thi công dang dở, kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong nhân dân.

Cụ thể, tuyến đường mới được thảm nhựa khoảng 150 m, đến khu vực phía trước Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi thì mặt đường bất ngờ thu hẹp, tạo thành đoạn thắt cổ chai kéo dài đến đường Ngô Sỹ Liên. Hai bên đường, nhiều nhà dân vẫn nằm trong phạm vi dự án nhưng chưa thể di dời.

Trong đó, có hộ dân đã nhận tiền bồi thường từ năm 2018 nhưng chưa được bố trí đất tái định cư nên chưa thể bàn giao mặt bằng. Những hộ chưa thống nhất phương án bồi thường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng quy hoạch kéo dài.

Điểm nghẽn lớn của dự án trong những năm qua là việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp để tính tiền bồi thường. Những quy định mới phát sinh bất cập so với phương án đã được phê duyệt trước đó, khiến việc chi trả cho một số hộ dân chưa thể tiếp tục.

Việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất tái định cư cũng gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Thi công đường Chu Văn An, đoạn trước Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: V.NGỌC

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án đường Chu Văn An có quá trình triển khai kéo dài, nhiều lần điều chỉnh và thay đổi chủ đầu tư. Từ năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chủ trương đầu tư 2 dự án, gồm: đường Chu Văn An (đoạn Hùng Vương - Hai Bà Trưng) và khu dân cư phía nam đường Hai Bà Trưng.

Năm 2013, UBND thành phố Quảng Ngãi được giao thực hiện dự án. Đến ngày 30.9.2015, tỉnh tiếp tục giao cả 2 dự án cho Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) làm chủ đầu tư.

Cuối tháng 3.2016, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư được phê duyệt với chiều dài tuyến đường 876 m, đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hùng Vương, tổng kinh phí hơn 319,8 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn khai thác quỹ đất.

Đến tháng 7.2019, dự án được tách thành 2 phần: Đoạn Hùng Vương - Ngô Sỹ Liên dài hơn 496 m, kết hợp khu dân cư rộng 0,93 ha với 73 lô đất, tổng vốn 99,6 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Đoạn Ngô Sỹ Liên - Hai Bà Trưng dài hơn 376 m, kết hợp khu dân cư rộng 6,82 ha với 259 lô đất, tổng vốn 220,2 tỉ đồng từ nguồn quỹ đất.

Tuy nhiên, dự án đoạn Hùng Vương - Ngô Sỹ Liên phải dừng lại do không đủ nguồn lực. Còn dự án đoạn Ngô Sỹ Liên - Hai Bà Trưng tiếp tục đình trệ. Ngày 2.10.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lại giao UBND thành phố Quảng Ngãi làm chủ đầu tư thay QISC.

Dù đã triển khai 10 gói thầu, dự án vẫn chỉ hoàn thành khoảng 150 m đường thảm nhựa rồi tiếp tục nằm chờ do vướng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Sau gần 10 năm, việc tái khởi động dự án là tín hiệu tích cực nhưng để công trình thực sự về đích, bài toán giải phóng mặt bằng cần được giải quyết dứt điểm. Không thể để một tuyến đường đô thị dài chưa đến 400 m tiếp tục kéo dài tiến độ, gây bất tiện cho người dân và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Chiều qua (8.11), ông Võ Thanh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng; còn đơn vị thì "bóc tách" những khâu vướng mắc của dự án lâu nay.

"Trước tết, chúng tôi vận động người dân ở phía tây mặt đường tạo sự đồng thuận giao mặt bằng để thi công phần nền đường hiện nay. Ngoài ra, sẽ cho xây dựng nhanh khu tái định cư dọc theo con đường này để cấp đất tái định cư cho bà con diện di dời do bị ảnh hưởng dự án", ông Trung cho biết.