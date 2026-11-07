Đường Thạch Bích - Tịnh Phong 700 tỉ đồng: Gỡ nút thắt mặt bằng sau 7 năm

Hơn 90% mặt bằng đã được bàn giao

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.

Người dân ở tổ dân phố Cộng Hòa, phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong ẢNH: PHẠM ANH

Theo thống kê, đến đầu tháng 11, toàn tuyến đã bàn giao hơn 90% mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 17 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao đất; hơn 50 hộ khác chưa hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đáng chú ý, phần diện tích còn lại chủ yếu liên quan đến những trường hợp phức tạp về hồ sơ pháp lý đất đai, nguồn gốc sử dụng đất cũng như sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt hàng chục phương án bồi thường cho khoảng 350 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức, với tổng kinh phí khoảng 84 tỉ đồng.

Nhiều hộ dân ở phường Trương Quang Trọng tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng cho dự án ẢNH: PHẠM ANH

Tại phường Trương Quang Trọng, từ cuối tháng 9, nhiều hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Một số hộ vì lý do sức khỏe, chỗ ở nên chưa thể di dời ngay nhưng đã cam kết không gây cản trở quá trình thi công.

Trong khi đó, tại xã Thọ Phong, một số vướng mắc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý là trường hợp 2 hộ dân tranh chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc diện bồi thường, khiến việc hoàn tất thủ tục gặp khó khăn.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong tháng 11, đơn vị sẽ trình phê duyệt các phương án bồi thường cuối cùng. Đối với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình vận động, thuyết phục nhưng vẫn không đồng thuận bàn giao đất, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định để bảo đảm tiến độ dự án.

Từng nhiều năm đình trệ vì vướng đền bù

Dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong dài 6,11 km, tổng vốn đầu tư gần 700 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 1, đồng thời tăng cường kết nối trung tâm đô thị Quảng Ngãi với Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp VSIP. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành như kế hoạch ban đầu.

Đoạn tổ dân phố Cộng Hòa, phường Trương Quang Trọng đã bàn giao mặt bằng gần xong cho dự án ẢNH: PHẠM ANH

Theo tiến độ dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2025. Thế nhưng, những bất đồng liên quan đến giá bồi thường đất đai, nhà cửa và vật kiến trúc khiến công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Mặt bằng được bàn giao không liền mạch, nhiều đoạn tuyến bị chia cắt, gây khó khăn cho nhà thầu và khiến công trình thi công dang dở.

Trước đó, Thanh Niên từng phản ánh tình trạng dự án sau 7 năm triển khai vẫn chưa hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và làm chậm thời điểm đưa công trình vào khai thác.

Sau thời gian dài vận động người dân, kết hợp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai, công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tích cực. Phần lớn hộ dân trong vùng dự án đã đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao đất. Đây được xem là điều kiện quan trọng để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian tới.

Áp lực giải ngân hơn 131 tỉ đồng vốn năm 2026

Không chỉ chịu áp lực về tiến độ giải phóng mặt bằng, dự án còn phải đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn được bố trí trong năm 2026. Theo kế hoạch, dự án được phân bổ 131 tỉ đồng vốn năm 2026. Đến đầu tháng 11, giá trị giải ngân đạt hơn 104 tỉ đồng, tương đương khoảng 80% kế hoạch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong, đoạn qua phường Trương Quang Trọng ẢNH: T.HẬU

Ông Phạm Nhật Vũ, quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang nỗ lực tối đa, chỉ đạo quyết liệt để hoàn tất cả các phương án bồi thường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 11.

Việc phần lớn mặt bằng đã được bàn giao mở ra kỳ vọng mới cho dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong. Sau nhiều năm chậm trễ, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành công tác đền bù mà còn phải sớm tổ chức thi công đồng bộ, đưa công trình vào khai thác, tránh tiếp tục kéo dài tình trạng dang dở, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.