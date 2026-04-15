10 năm phát cháo chay cho người bệnh khó khăn

X UYÊN ĐÊM NẤU CHÁO

Đều đặn, cứ 4 giờ 30 ngày rằm và mùng 1, nhà chị Mai Thị Mỹ Lý (đường 16A, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp khi các thành viên Nhóm cháo chay Phước Thiện tụ họp chia cháo vào các hộp, gói ghém cẩn thận, bỏ trong từng thùng xốp to chở đến bệnh viện trao cho bà con kịp dùng bữa sáng.

Cháo chay Phước Thiện được trao tại cổng Bệnh viện đa khoa Bình Tân Ảnh: DUY KHANG

Chị Lý chia sẻ: "Từ 14 giờ hôm trước, chị em đã tụ tập tại đây để chuẩn bị nấu cháo, với các nguyên liệu gạo thơm, hạt sen, các loại nấm, cà rốt. Thường đến 17 giờ cháo được nấu và hầm trong nồi áp suất, đến 4 giờ 30 sáng hôm sau sẽ múc ra, vô hộp và mang đến bệnh viện trao cho bà con".

Mỗi kỳ phát cháo sẽ có từ 7-15 thành viên trong nhóm tham gia, như vậy mới kịp chở cháo đến cổng bệnh viện lúc 5 giờ 30. Anh Nguyễn Văn Lúc, thành viên Nhóm cháo chay Phước Thiện, cho biết ngày phát cháo nếu rơi vào thứ hai đến thứ sáu thì sau khoảng 15 - 25 phút là hơn 400 phần cháo đã phát xong, còn vào cuối tuần, bệnh nhân không đến khám, chỉ có người bệnh đang điều trị và thân nhân thì chậm hơn một chút.

Chia sẻ về sự hình thành Nhóm cháo chay Phước Thiện, chị Nguyễn Thị Bích Nhung, thành viên lâu năm của nhóm, cho biết: "Ngày rằm tháng 11 năm Bính Thân (2016) là ngày đầu tiên nhóm thực hiện trao 120 phần cháo cho bà con ở Bệnh viện Bình Tân. Từ đó đến nay, nhóm duy trì 2 kỳ mỗi tháng. Sau nhiều thay đổi, hiện nay nơi nấu và đóng gói cháo của nhóm cố định tại nhà chị Lý và điểm phát cháo cũng cố định là Bệnh viện đa khoa Bình Tân (trước đây là Bệnh viện Q.Bình Tân).

Chị Nguyễn Thị Bích Nhung, thành viên lâu năm củanhóm đại diện nhóm trao quà hỗ trợ cho một bệnh nhân ẢNH: DUY KHANG

Kinh phí duy trì bếp do các thành viên trong nhóm đóng góp. Anh Ngô Tấn Bàn tài trợ thường xuyên hộp đựng cháo, muỗng, bao ni lông, còn chị Thủy ủng hộ 5 kg cà rốt mỗi kỳ cháo, nhiều người khác cũng thường xuyên đóng góp kinh phí. "Kinh phí mỗi kỳ phát cháo khoảng 2,5 triệu đồng. Lúc đầu hình thành, nhóm chỉ có vài người, cùng nhau đóng góp kinh phí, cùng làm. Dần dần số lượng thành viên ngày càng tăng lên, đây là niềm vui lớn của nhóm", chị Trần Thị Xuân Lan, một thành viên của nhóm cháo từ thiện, cho hay.

C HIA SẺ VỚI CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Anh Nguyễn Văn Lúc chia sẻ thêm về hoạt động của nhóm: "Nhóm kết nối, trao đổi thông tin qua mạng xã hội. Thành viên nào đóng góp bao nhiêu đều công khai danh sách vào mỗi kỳ phát cháo trên nhóm. Số tiền thành viên đóng góp thường vượt chi phí phát cháo nên nhóm còn tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, bệnh ngặt nghèo...".

Anh Ngô Tấn Bàn, thành viên của nhóm, trao cháo cho bà con Ảnh: DUY KHANG

Trong 10 năm qua, đã có hàng trăm hoàn cảnh khó khăn được Nhóm cháo chay Phước Thiện thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ khẩn cấp. Mỗi lần trao quà cho ai, hoàn cảnh nào cần giúp đỡ thêm, nhóm đều thông tin công khai trên mạng xã hội để các thành viên cùng biết.

Bên cạnh những hoạt động kể trên, trong những ngày gần Tết Nguyên đán, các thành viên trong nhóm cũng đến trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM hoặc vùng lân cận để bà con có thêm điều kiện vui xuân, đón tết.

Các thành viên Nhóm cháo chay Phước Thiện sau buổi phát cháo cuối năm Ất Tỵ (2025) ẢNH: DUY KHANG

Và còn nhiều nữa các hoạt động phát sinh của Nhóm cháo chay Phước Thiện như vận động xây nhà cho người đặc biệt khó khăn, trao quà hỗ trợ cho bà con vùng sâu vùng xa...

Cứ thế, mỗi ngày các thành viên lại góp một chút sức mình "cho đời bớt khổ, cho lòng thảnh thơi" như phương châm hoạt động của nhóm!



