10 phường có người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước thì 4 phường của TP.HCM

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), cơ quan này vừa có phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục CSGT về số lượng người vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc, tính từ 1.7 đến 1.9.

Theo đó, 10 phường, xã có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất cả nước, gồm:

P.Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) có 2.189 trường hợp vi phạm.

P.Mạo Khê (Quảng Ninh) có 1.768 trường hợp vi phạm.

P.Bắc Giang (Bắc Ninh) có 1.609 trường hợp vi phạm.

P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) có 1.558 trường hợp vi phạm.

P.Quy Nhơn (Gia Lai) có 1.482 trường hợp vi phạm.

P.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có 1.478 trường hợp vi phạm.

P.Chánh Hưng (TP.HCM) có 1.467 trường hợp vi phạm.

P.Bình Đông (TP.HCM) có 1.466 trường hợp vi phạm.

P.Phú Định (TP.HCM) có 1.437 trường hợp vi phạm.

P.Bình Hưng Hòa (TP.HCM) có 1.428 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục CSGT đánh giá, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT khẳng định sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.