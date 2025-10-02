Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

10 phường có người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước thì 4 phường của TP.HCM

Trần Cường
Trần Cường
02/10/2025 20:12 GMT+7

Trong 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước, TP.HCM có 4 phường nằm trong danh sách này.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), cơ quan này vừa có phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục CSGT về số lượng người vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc, tính từ 1.7 đến 1.9.

Theo đó, 10 phường, xã có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất cả nước, gồm:

P.Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) có 2.189 trường hợp vi phạm.

P.Mạo Khê (Quảng Ninh) có 1.768 trường hợp vi phạm.

P.Bắc Giang (Bắc Ninh) có 1.609 trường hợp vi phạm.

P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) có 1.558 trường hợp vi phạm.

P.Quy Nhơn (Gia Lai) có 1.482 trường hợp vi phạm.

P.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có 1.478 trường hợp vi phạm.

P.Chánh Hưng (TP.HCM) có 1.467 trường hợp vi phạm.

P.Bình Đông (TP.HCM) có 1.466 trường hợp vi phạm.

P.Phú Định (TP.HCM) có 1.437 trường hợp vi phạm.

P.Bình Hưng Hòa (TP.HCM) có 1.428 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục CSGT đánh giá, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT khẳng định sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.

Tin liên quan

Đề xuất người phản ánh vi phạm giao thông được 'thưởng' tối đa 5 triệu đồng

Đề xuất người phản ánh vi phạm giao thông được 'thưởng' tối đa 5 triệu đồng

Trong dự thảo đang lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất sẽ chi tối đa 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông mà cơ quan chức năng sau đó xử phạt số tiền từ 30 triệu đồng trở lên.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Tổng hợp vi phạm giao thông luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ Cục CSGT thống kê vi phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận