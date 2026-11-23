Ngày 23.11, số liệu cập nhật của Cục Hải quan cho thấy, trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu 7,89 triệu tấn nhiên liệu (bao gồm than các loại, dầu thô, xăng dầu các loại và khí đốt hóa lỏng), với trị giá 3,43 tỉ USD, tăng 17,6% về lượng và tăng 36,5% về trị giá so với tháng trước.

Đáng chú ý, đơn giá nhập khẩu các mặt hàng nhiên liệu đều tăng so với tháng 9. Trong đó, khí đốt hóa lỏng tăng 32,3%, dầu thô tăng 31%; đơn giá nhập khẩu xăng dầu các loại tăng 2,3% và than các loại tăng 1,5%.

Tính chung 10 tháng tính từ đầu năm, cả nước nhập khẩu 85,78 triệu tấn nhiên liệu, với tổng trị giá 28,74 tỷ USD, tăng 7,5% về lượng nhưng tăng tới 45,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhập khẩu than các loại đạt 62,84 triệu tấn, tăng 10,8%; khí đốt hóa lỏng đạt 3,11 triệu tấn, tăng 11,2%. Nhập khẩu xăng dầu các loại trong 10 tháng đạt 9,13 triệu tấn, trị giá 10,24 tỉ USD, tăng 9,1% về lượng và tăng 79,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý khi trị giá nhập khẩu các mặt hàng nhiên liệu trong năm nay tăng nhanh hơn nhiều so với sản lượng.

Trong 10 tháng, Việt Nam nhập khẩu 9,13 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá 10,24 tỉ USD ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xét theo từng mặt hàng, dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5,08 triệu tấn, tăng 18% và chiếm 56,4% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước. Tiếp đến là nhiên liệu bay đạt 1,94 triệu tấn, tăng 9,4%; trong khi lượng xăng nhập khẩu đạt 1,69 triệu tấn, giảm 9,4%.

Về thị trường, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu xăng dầu từ Singapore với 2,38 triệu tấn, giảm 17%; Hàn Quốc đạt 2,19 triệu tấn, giảm 7,2%; Malaysia đạt 1,72 triệu tấn, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với dầu thô, lượng nhập khẩu trong 10 tháng đạt 10,69 triệu tấn, trị giá 8,19 tỉ USD, giảm 10,3% về lượng nhưng tăng 23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cơ cấu thị trường nhập khẩu dầu thô có sự thay đổi. Kuwait vẫn là một trong những nguồn cung lớn, với lượng nhập khẩu đạt 4,12 triệu tấn, giảm 57,6% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, trong 10 tháng năm nay, Việt Nam nhập khẩu dầu thô từ một số thị trường mới như Oman đạt 1,91 triệu tấn, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đạt 1,45 triệu tấn và Iraq đạt 803.000 tấn. Đây đều là những thị trường Việt Nam không nhập khẩu dầu thô trong năm 2025.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 10, xuất khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam đạt 102.000 tấn, tăng 8% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng, xuất khẩu đạt 1,18 triệu tấn, tăng 2,7%. Nhờ đơn giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh 49,2%, trị giá xuất khẩu đạt 1,18 tỉ USD, tăng 53,2%, tương ứng tăng 412 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam chủ yếu ASEAN với 595.000 tấn, giảm 2,4%; Hàn Quốc đạt 251.000 tấn, giảm 3,2%; Trung Quốc đạt 234.000 tấn, tăng 0,5%.