10 thành phố tốt nhất thế giới để du học năm 2027, Seoul và Tokyo dẫn đầu

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) ở Anh ngày 21.7 công bố bảng xếp hạng thành phố tốt nhất thế giới để du học năm 2027. Seoul của Hàn Quốc, sau khi vươn lên vị trí số 1 vào năm ngoái, tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong số 150 thành phố. Trong khi đó, Tokyo ở Nhật Bản và London ở Anh chia nhau hạng 2 và 3 - thành tích không đổi so với 2026.

Bên ngoài top 3, Melbourne tại Úc tăng một bậc lên vị trí thứ 4, trong khi Munich của Đức rơi xuống hạng 5 và xếp chung với Sydney của Úc. Các đại diện còn lại trong top 10 tới từ Pháp, Áo và Thụy Sĩ. Đồng nghĩa, không thành phố nào của Mỹ hay Trung Quốc thuộc top 10, dù đây là 2 quốc gia có hệ thống giáo dục ĐH phát triển.

Dưới đây là top 10 thành phố tốt nhất thế giới để du học năm 2027:

Về số lượng các thành phố vào bảng xếp hạng, Anh và Mỹ dẫn đầu với 16 và 14 thành phố xuất hiện. Hạng 3 thuộc về Trung Quốc với 10 địa phương trong đó Bắc Kinh đứng thứ 12, Thượng Hải xếp hạng 21. Chi phí học tập hợp lý, chất lượng các trường ĐH cùng mối liên kết với nhà tuyển dụng là các yếu tố thúc đẩy thành tích này của xứ sở tỉ dân, theo QS.

Hai điểm đến châu Á phổ biến khác là Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt có 5 và 4 thành phố được xếp hạng, riêng khu vực Đông Nam Á có sự xuất hiện của Singapore (hạng 11), Kuala Lumpur ở Malaysia (15), Bangkok tại Thái Lan (52), Manila ở Philippines (102). Đặc biệt, Indonesia có tới 3 thành phố được xếp hạng, gồm Jakarta, Bandung và Surabaya, lần lượt ở vị trí thứ 117, 128 và 140.

Việt Nam, sau 4 năm, vẫn chưa có đại diện nào xuất hiện trong danh sách này.

Theo QS, để đủ điều kiện được xếp hạng, mỗi thành phố phải có dân số trên 250.000 người và ít nhất hai trường ĐH tọa lạc ở địa phương góp mặt trong bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới trong kỳ xếp hạng mới nhất.

Sau đó, các thành phố tiếp tục được xét theo sáu nhóm tiêu chí là xếp hạng ĐH; cộng đồng người học; độ hấp dẫn; sức hút với nhà tuyển dụng; khả năng chi trả; và đánh giá của người học. Kết quả từng tiêu chí và kết quả tổng quan sẽ được tính theo thang điểm 100.

QS là một trong 3 tổ chức xếp hạng ĐH uy tín, nhiều năm kinh nghiệm cùng sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của Times Higher Education có trụ sở ở Anh và Shanghai Ranking Consultancy đặt trụ sở tại Trung Quốc. QS bắt đầu xếp hạng ĐH từ năm 2004, một năm sau khi thế giới lần đầu có xếp hạng ĐH toàn cầu do ĐH Giao thông Thượng Hải (sau này là Shanghai Ranking Consultancy) công bố.

Một góc đô thị Seoul, cái tên 2 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng thành phố tốt nhất thế giới để du học của QS ẢNH: MARKUS WINKLER/PEXELS





