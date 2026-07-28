10 vé dãy 345678 bất ngờ trúng xổ số miền Nam, nhiều người gặp may mắn

Anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), người được nhiều người biết tới khi thường xuyên sưu tầm, mua những tờ vé xổ số miền Nam với dãy số đẹp, độc lạ cho biết đã mua 10 tờ vé dãy 345678.

10 vé dãy số đẹp 345678 trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 7 đài Hậu Giang lộ diện khiến dân mạng thích thú ẢNH: NVCC

Bất ngờ, những vé trên trúng giải tám xổ số Hậu Giang ngày 25 tháng 7. Dù không phải là giải lớn nhất, tuy nhiên, những tờ vé có dãy số đẹp may mắn trúng số khiến người chơi xổ số thích thú chia sẻ.

"Tôi thích sưu tầm vé số dãy đẹp, độc lạ, nên mua vé này. Trước khi có kết quả xổ số, tôi cũng chia lại vé này cho nhiều người có cùng đam mê. Bất ngờ khi dãy số đẹp này lại trúng số", anh Giàu chia sẻ thêm.

Hình ảnh những tờ vé số trên sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 cho khách may mắn.

Cụ thể, những vé trên có dãy số là 273952, trúng giải khuyến khích và giải tám xổ số An Giang ngày 23 tháng 7. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách may mắn, người này nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

"Người trúng số là nam, ngoài 60 tuổi. Khách chỉ mua 7 tờ vé số nhưng bất ngờ, tất cả đều trúng tới 2 giải xổ số miền Nam. Người đàn ông may mắn được chúng tôi đổi thưởng cả 2 giải. Giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những vé có dãy số 273992", đại lý tiết lộ.