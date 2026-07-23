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Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7: Người trúng số đài Bình Thuận xuất hiện sớm

Cao An Biên - Dương Lan
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7, người trúng số đài Bình Thuận xuất hiện sớm, được đại lý hỗ trợ đổi thưởng.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7, đại lý vé số Lộc Như Ý ở Tây Ninh thông báo vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải nhất đài Bình Thuận cho khách.

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7: Người trúng số đài Bình Thuận xuất hiện sớm - Ảnh 1.

Nhiều người trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 đài Bình Thuận lộ diện sớm

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 62968 trúng xổ số Bình Thuận ngày 23 tháng 7. Ngay sau đó, đại lý đã chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng số xuất hiện sớm chiều nay lên mạng xã hội, chúc mừng người may mắn.

Trong khi đó, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải tám xổ số Bình Thuận ngày 23 tháng 7. Đại lý đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 23 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 656393, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 273992 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 218850. 

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã trúng 4 tờ vé số có dãy số đẹp 444444. Theo đó, 4 tờ có dãy số này đã trúng giải tám đài Đồng Nai. Anh Giàu cho biết chưa có quyết định đổi thưởng hay để lại những tờ vé số trên làm kỷ niệm. Anh thường xuyên mua và sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ. 

Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh cho biết những tờ vé dãy số đẹp như 444444 dù trúng giải nào cũng khiến người chơi xổ số thích thú, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm vé số độc lạ.

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