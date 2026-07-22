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Đời sống Cộng đồng

4 người cùng đổi thưởng hơn 4,8 tỉ đồng xổ số miền Nam tại một đại lý

Cao An Biên - Dương Lan

Mua vé số 4 đài khác nhau mở thưởng cùng 1 ngày, 4 người ở TP.HCM bất ngờ cùng trúng xổ số miền Nam hơn 4,8 tỉ đồng và cùng tới một đại lý để đổi thưởng.

Câu chuyện được anh Lê Du, chủ đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 23 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7.

Mua 4 đài khác nhau, 4 người ở TP.HCM cùng trúng 4,8 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Đại lý vé số Mỹ Hạnh đã đổi thưởng 23 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7 thuộc 4 đài khác nhau

ẢNH: NVCC

Cụ thể, 23 vé này thuộc 4 đài khác nhau. Trong đó, 1 vé trúng độc đắc đài Bình Phước với dãy số may mắn 962811, 1 vé trúng độc đắc đài Hậu Giang với dãy số 019407, 16 vé trúng giải an ủi đài Long An với dãy số 303770 và 5 vé trúng giải khuyến khích đài TP.HCM với dãy số 286882.

"Chủ sở hữu của 23 vé trên là 4 người, mỗi người trúng 1 đài. Tôi ấn tượng với khách trúng đài Hậu Giang khi đến nhà khách đổi thưởng. Anh này ngoài 40 tuổi, khi đi đám cưới ở Tây Ninh (Long An cũ) thì được tặng 1 tờ vé số, bất ngờ tờ này may mắn trúng độc đắc. Các khách đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản lẫn lấy tiền mặt", đại lý cho biết.

Trước đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đã đổi thưởng 64 vé trúng giải an ủi xổ số miền Nam ngày 17 tháng 7 cho 12 khách.

Cụ thể, những vé này có dãy số cuối may mắn 99058, trúng giải an ủi xổ số Vĩnh Long ngày 17 tháng 7. Trong khi đó, giải độc đắc đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những vé có dãy số 899058.

"Trong số 12 người trúng giải, có 2 người trúng 800 triệu đồng/người, tức mỗi người trúng 16 vé. 32 vé còn lại được 10 người trúng, có người trúng 9 tờ, có người trúng 1 - 2 tờ… Tất cả các khách đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản", anh Duy tiết lộ.

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