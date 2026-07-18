Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7: Một người vừa trúng cọc vé đài Hậu Giang

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có cọc vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 998 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7 trúng giải bảy. Đại lý cho biết, chủ nhân của những tờ vé số này là khách quen của đại lý, đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Cọc vé trúng đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong khi đó, đại lý vé số Bé Quang ở Cà Mau cũng đổi thưởng 4 tờ vé số trúng số trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, 4 tờ có dãy số 162811 thuộc xổ số Bình Phước ngày 18 tháng 7 trúng an ủi.

Xổ số ngày 18 tháng 7 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 246882, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 203770, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 962811 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 019407.

Người chơi xổ số cũng phát hiện những tờ có dãy số 962811 trúng độc đắc đài Bình Phước trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 11, chủ nhân của dãy số này có niềm vui nhân đôi.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 7 chiều qua, chị Ngô Thị Trâm, phía đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng nhiều vé trúng số đài Bình Dương cho khách lộ diện sớm.

Cụ thể, đại lý đổi thưởng 3 vé giải ba xổ số Bình Dương ngày 17 tháng 7, là những vé có dãy số cuối may mắn 21083. Chị Trâm cũng đổi thêm 32 vé trúng giải bảy đài này, là các vé có dãy số cuối 064.