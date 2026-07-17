Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 7: Người trúng số đài Bình Dương lãnh tiền ngay

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 7, chị Ngô Thị Trâm, phía đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng nhiều vé trúng số đài Bình Dương cho khách lộ diện sớm.

Nhiều khách trúng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 7 đài Bình Dương xuất hiện sớm, đại lý đổi thưởng ngay ẢNH: NVCC

Cụ thể, đại lý đổi thưởng 3 vé giải ba xổ số Bình Dương ngày 17 tháng 7, là những vé có dãy số cuối may mắn 21083. Chị Trâm cũng đổi thêm 32 vé trúng giải bảy đài này, là các vé có dãy số cuối 064.

Đại lý vé số Phương Nghi ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng và đã đổi thưởng 5 vé trúng giải an ủi xổ số Bình Dương ngày 17 tháng 7, là những vé có dãy số 965991. Sau đó, đại lý đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng khách may mắn.

Xổ số ngày 17 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 899058, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 265991 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 561324.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán và đổi thưởng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 23 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 7 trúng giải tám. Đại lý cho biết chủ nhân của 160 tờ vé số này là khách quen của đại lý, đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Trong khi đó, đại lý vé số 79 ở Đồng Tháp cũng thông báo đã bán 2 cọc lẻ, mỗi cọc gồm 16 tờ trúng số. Theo đó, 16 tờ có 2 số cuối là 23 thuộc xổ số Bình Thuận trúng giải tám và 16 tờ có 3 số cuối là 445 cũng thuộc đài này trúng giải bảy. Đại lý tiết lộ khách đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt.