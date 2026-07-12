Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7: Tìm người trúng độc đắc đài Tiền Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7, đại lý vé số Nhã Linh ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số độc đắc đài Tiền Giang cho nhiều khách tới mua tại quầy.

Đại lý vé số Nhã Linh ở TP.HCM bán trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 12 tháng 7 đài Tiền Giang ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé này có dãy số may mắn là 898582 trúng xổ số Tiền Giang ngày 12 tháng 7, tổng trị giá 32 tỉ đồng. Phía đại lý cho biết đã chia sẻ tin vui lên mạng xã hội, đang chờ khách trúng độc đắc tới đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12 tháng 7 chiều nay, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cũng thông báo bán trúng giải tư, với cọc vé có dãy số cuối may mắn là 20906. Đại lý đã chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội để chúc mừng những khách hàng may mắn.

Xổ số ngày 12 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 898582, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 913490 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 579838.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 7, đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Hậu Giang cho khách mua 800 tờ vé số, tương ứng 8 triệu đồng.

Cụ thể, 16 tờ vé trên có dãy số may mắn là 853669 trúng giải khuyến khích xổ số Hậu Giang ngày 11 tháng 7. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản. Ngay sau đó, đại lý thông báo lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.