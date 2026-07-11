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Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Mua vé số chia cho đồng nghiệp, tất cả trúng độc xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
Một người phụ nữ ở TP.HCM mua vé số, tặng đồng nghiệp mỗi người 1 tờ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, tất cả các vé đều trúng độc đắc. Một đại lý cấp 1 đã đổi thưởng 6 tờ vé trị giá 12 tỉ đồng.

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM sau khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7, tổng trị giá 12 tỉ đồng cho nhiều khách là đồng nghiệp của nhau.

TP.HCM: Mua vé số chia cho đồng nghiệp, tất cả trúng 12 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

6 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 7 đài Đồng Nai lộ diện ở đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở tại TP.HCM

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn này có dãy số là 061248 trúng xổ số Đồng Nai ngày 8 tháng 7. Đại lý cho biết tất cả khách trúng đều ở khu vực H.Hóc Môn cũ, làm nghề giáo viên.

"Một cô giáo đã mua nhiều tờ vé số chia cho đồng nghiệp mỗi người 1 tờ, xổ số xong, mỗi người đều trúng 1 tờ độc đắc. Tôi đổi 6 tờ cho những vị khách đặc biệt theo hình thức tiền mặt lẫn chuyển khoản", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng trúng số đổi đời.

Trước đó, anh Lê Du cũng đã đổi thưởng cho 2 khách trúng 10 tờ vé số xổ số miền Nam ngày 6 tháng 7. Cụ thể, trong 10 tờ vé trúng thưởng có 2 vé trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 6 tháng 7 với dãy số may mắn 497852, 8 tờ trúng giải an ủi với dãy số 697852. Tổng giá trị giải thưởng 4,4 tỉ đồng.

"Trong 2 khách, có một người trúng độc đắc 2 tờ trị giá 4 tỉ. Khách này là nam, ngoài 50 tuổi, mua vé số khi đi cà phê, bất ngờ trúng độc đắc. 8 tờ vé số giải an ủi 400 triệu còn lại của một khách khác. Cả hai người đều đổi thưởng bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản", anh Lê Du chia sẻ.

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