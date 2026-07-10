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Đời sống Cộng đồng

10 tờ vé số may mắn giúp 2 người TP.HCM trúng 4,4 tỉ xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan

10 tờ vé số trúng 4,4 tỉ đồng xổ số miền Nam thuộc sở hữu của 2 người ở TP.HCM đã được 1 đại lý đến tận nhà đổi thưởng.

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi đã đổi thưởng cho 2 khách trúng 10 tờ vé số thuộc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 7.

10 tờ vé số may mắn giúp 2 người TP.HCM trúng 4,4 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) đổi thưởng cho 2 khách trúng 10 tờ vé số thuộc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 7

ẢNH: NVCC

Cụ thể, trong 10 tờ vé trúng thưởng có 2 vé trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 6 tháng 7 với dãy số may mắn 497852, 8 tờ trúng giải an ủi với dãy số 697852. Tổng giá trị giải thưởng là 4,4 tỉ đồng.

"Trong 2 khách, có một người trúng độc đắc 2 tờ trị giá 4 tỉ. Khách này là nam, ngoài 50 tuổi, mua vé số khi đi cà phê, bất ngờ trúng độc đắc. 8 tờ vé số giải an ủi 400 triệu còn lại của một khách khác. Cả hai người đều đổi thưởng bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng trúng số đổi đời.

Trước đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã bán trúng và đổi thưởng cho 1 khách trúng 160 tờ vé số trị giá 2,4 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7. Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 46111 trúng giải nhì xổ số Bình Phước ngày 4 tháng 7. Mỗi tờ vé trị giá 15 triệu đồng nên người trúng thưởng nhận tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.

"Khách trúng là nữ, ngoài 50 tuổi thường mua vé số ở đại lý chúng tôi. Đại lý đã đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng số cho khách qua hình thức chuyển khoản. Chị này thường mua vé số nguyên cọc 160 tờ, bất ngờ lần này trúng thưởng toàn bộ", đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý chia sẻ.

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