Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7: Khách trúng đài Hậu Giang nhận tiền mặt

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7, đại lý vé số Hưng Phát ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 57006 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải ba, trị giá 160 triệu đồng.

Những tờ vé số trúng đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là khách quen, anh ấy ở gần đại lý nên đến chọn vé mua trực tiếp trước giờ xổ số. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Hưng Phát chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số 777 ở Đồng Tháp đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 8 tờ vé số trúng khuyến khích. Theo đó, 8 tờ có dãy số 660279 thuộc xổ số Bình Phước trúng khuyến khích trị giá 48 triệu đồng.

Xổ số ngày 4 tháng 7 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 185542, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 261058, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 660209 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 726757.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Khánh Minh ở Tây Ninh thông báo bán 16 tờ vé số đẹp dãy 222222 trúng giải tám đài Bình Dương. Theo đó, đại lý đã bán 16 tờ vé này cho 1 người địa phương. Đại lý cho biết những tờ vé dãy số đẹp như 222222 dù trúng giải nào cũng khiến người chơi xổ số thích thú, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm vé số độc lạ.