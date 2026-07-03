Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7: Người sở hữu dãy số đẹp 222222 trúng đài Bình Dương

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7, đại lý vé số Khánh Minh ở Tây Ninh thông báo bán 16 tờ vé số đẹp dãy 222222 trúng giải tám đài Bình Dương. Theo đó, đại lý đã bán 16 tờ vé này cho 1 người địa phương.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7, vé số đẹp dãy 222222 trúng số đài Bình Dương lộ diện sớm ẢNH: ĐẠI LÝ KHÁNH MINH/ĐẠI LÝ MINH TUẤN

Đại lý cho biết những tờ vé dãy số đẹp như 222222 dù trúng giải nào cũng khiến người chơi xổ số thích thú, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm vé số độc lạ. Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh chiều nay cũng thông báo bán trúng giải tám xổ số Bình Dương ngày 3 tháng 7 với dãy số đẹp 822222.

Xổ số ngày 3 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 911134, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 058812 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 260617.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 7. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 39102 thuộc xổ số Bình Thuận trúng giải nhì trị giá 2,4 tỉ đồng.

"Trong 160 tờ trúng số, chúng tôi trực tiếp bán trúng và đổi thưởng cho khách 32 vé. Chủ nhân của 32 vé đó là khách quen của đại lý, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. 128 tờ còn lại được đại lý giao cho bạn hàng bán, hiện đang chờ khách liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.