Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 6: Người trúng cọc vé đài Vũng Tàu nhận thưởng sớm

Chị Lê Thu Thảo, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có vé số trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 6. Theo đó, tờ vé có dãy số 783966 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Tờ vé số trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn là người phụ nữ, mua giúp người bán dạo khi đi chợ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", chị Lê Thu Thảo chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 160 tờ với dãy số cuối là 148 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng giải bảy, trị giá 32 triệu đồng. Đại lý đã đổi thưởng và khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 30 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 773221, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 483966 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 177259.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6 chiều qua, chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải sáu cho 1 khách quen.

Cụ thể, những tờ vé may mắn trên có dãy số cuối là 5746 trúng xổ số TP.HCM ngày 29 tháng 6. Đại lý tiết lộ đây là khách quen, thường xuyên mua vé tại đại lý và sẽ đổi thưởng trong thời gian tới.



