Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 6: Khách trúng đài Kiên Giang nhận tiền mặt

Đại lý vé số Bửu 79 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 6. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 06237 thuộc xổ số Kiên Giang trúng giải tư trị giá 480 triệu đồng.

Cọc vé trúng số đài Kiên Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, khách đã liên hệ đổi thưởng, nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những khách trúng số khác tiếp tục đổi thưởng", đại lý vé số Bửu 79 chia sẻ.

Xổ số ngày 28 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 792930, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 359852 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 311230 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 635343.



Nhiều người thích thú khi những tờ có dãy số cuối 850 thuộc xổ số Kiên Giang ngày 28 tháng 6 trúng giải bảy bất ngờ trúng thêm giải tám vì có 2 số cuối là 50. Những tờ vé số trúng giải bảy trị giá 200.000 đồng còn giải tám trúng 100.000 đồng.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Ngọc Thảo ở Cà Mau thông báo bán 16 tờ vé số trúng giải tư đài Hậu Giang, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 80665, mở thưởng xổ số Hậu Giang ngày 27 tháng 6. Những vé này được đại lý bán ra cho nhiều khách và sau khi có kết quả xổ số đã thông tin vui lên mạng xã hội để hỗ trợ khách đổi thưởng. Đại lý này chiều nay cũng bán trúng 16 vé giải bảy đài Hậu Giang, những tờ vé có dãy số cuối là 988.



