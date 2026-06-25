Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6: Người trúng 4 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo đang đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc đài Bình Thuận trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách.

Khách trúng 4 tỉ xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 đài Bình Thuận đang được đại lý hỗ trợ đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số may mắn là 727953 trúng độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 25 tháng 6. Ngay sau đó, tin vui được đại lý chia sẻ lên mạng xã hội và lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người chơi xổ số.

Xổ số ngày 25 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 585684, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 991913 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 727953.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 6. Theo đó, 16 tờ có dãy số 364160 thuộc xổ số Sóc Trăng trúng khuyến khích trị giá 96 triệu đồng.

"Chủ nhân của 16 tờ vé số trúng khuyến khích là nữ và cũng là khách quen của đại lý. Người này đã liên hệ đại lý và nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.