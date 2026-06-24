Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 6: Người trúng đài Sóc Trăng nhận thưởng sớm

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 6. Theo đó, 16 tờ có dãy số 364160 thuộc xổ số Sóc Trăng trúng khuyến khích trị giá 96 triệu đồng.

16 tờ vé số thuộc đài Sóc Trăng trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số trúng khuyến khích là nữ và cũng là khách quen của đại lý. Người này đã liên hệ đại lý và nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phước Danh cho hay.

Trong khi đó, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 16 tờ trúng khuyến khích. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 162719 thuộc xổ số Đồng Nai trúng 96 triệu đồng.

Xổ số ngày 24 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 162714, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 783007 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 314160.



Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi (TP.HCM) thông báo đã bán trúng cho một khách 16 tờ vé giải khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Cụ thể, những vé trên có dãy số may mắn là 018548 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 23 tháng 6. Đại lý tiết lộ khách đã mua 160 tờ vé với dãy số cuối là 18548 ở phút cuối, ngay trước giờ mở thưởng xổ số chiều nay. Bất ngờ, 16 vé trong cọc vé trên đã mang lại may mắn. Đại lý đã đổi thưởng cho khách theo hình chuyển khoản.