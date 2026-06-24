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Đời sống Cộng đồng

Trúng 29,3 tỉ xổ số miền Nam, nhiều người ở TP.HCM đổi thưởng trong đêm

Cao An Biên - Dương Lan
Lộ diện vé trúng số hơn 29,3 tỉ đồng xổ số miền Nam, nhiều người ở TP.HCM chia nhau tiền tỉ và được đại lý đổi thưởng trong đêm.

Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc và 27 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam cho nhóm khách.

Khách ở TP.HCM trúng 29,3 tỉ xổ số miền Nam, lập tức đổi thưởng trong đêm - Ảnh 1.

Anh Lê Du đổi thưởng 41 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 22 tháng 6 đài Tiền Giang tổng trị giá là 28,3 tỉ đồng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy số may mắn 075760 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 21 tháng 6. Những tờ vé trúng an ủi cũng có dãy số cuối là 75760. Tổng trị giá của 41 tờ vé số trên là hơn 28,3 tỉ đồng.

"Đó là nhóm khách đi tiệc, sau khi mua vé số thì chia nhau mỗi người một vài tờ, bất ngờ sau khi xổ số thì phát hiện trúng độc đắc. Đại lý chúng tôi đã đổi thưởng cho khách trong đêm", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, anh Vũ Huỳnh, đại diện đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM đã đổi thưởng 32 tờ vé số trúng giải an ủi xổ số miền Nam cho khách quen, là người đàn ông trung niên.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 334092 và 234092, trúng xổ số An Giang ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 534092.

"Khách là khách quen của đại lý chúng tôi. Anh kể suốt 8 năm qua chỉ trung thành với tờ vé số có số đuôi là 92, cũng từng nhiều lần trúng giải nhất, khuyến khích, an ủi. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên trúng số tiền lớn như vậy khi mua tới 32 tờ", anh Vũ Huỳnh cho biết.

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