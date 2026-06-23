Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 6: Mua vé phút cuối, trúng số đài Vũng Tàu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 6, đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi (TP.HCM) thông báo đã bán trúng cho một khách 16 tờ vé giải khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 6 đài Vũng Tàu lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có dãy số may mắn là 018548 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 23 tháng 6. Đại lý tiết lộ khách đã mua 160 tờ vé với dãy số cuối là 18548 ở phút cuối, ngay trước giờ mở thưởng xổ số chiều nay. Bất ngờ, 16 vé trong cọc vé trên đã mang lại may mắn. Hiện đại lý đã đổi thưởng cho khách theo hình chuyển khoản.

Xổ số ngày 23 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 034315, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 018547 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 886431.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Chiều qua, anh Lê Phước Tính, chủ đại lý vé số An Khang nằm trên đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa xác nhận vị khách đặc biệt - người vừa trúng Vietlott hơn 83 tỉ và xổ số miền Nam 900 triệu đồng lại tiếp trúng 16 tờ vé số trúng giải ba xổ số miền Nam ngày 22 tháng 6.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 76666 trúng xổ số TP.HCM ngày 22 tháng 6, tổng trị giá 160 triệu đồng. Người trúng là anh Bùi Văn Mạnh, người đầu tháng 6 này trúng trúng giải độc đắc Vietlott với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 83.319.176.100 đồng do anh Tính bán ra. "Không còn nghi ngờ gì nữa, anh Mạnh giờ là "vua may mắn" rồi!", anh Tính chia sẻ ngay sau khi thông báo tin vui.