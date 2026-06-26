Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 6: Vé trúng đài Trà Vinh lộ diện sớm

Đại lý vé số miền Tây ở Cần Thơ cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 6. Theo đó, 16 tờ có dãy số 945418 thuộc xổ số Trà Vinh trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

16 tờ vé số trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số trúng an ủi đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những người trúng độc đắc và an ủi khác biết đến và đổi thưởng vì cọc vé 160 tờ có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ an ủi được đại lý giao cho nhiều bạn hàng bán hết", đại lý vé số miền Tây chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh sau khi bán trúng và đổi thưởng 320 tờ vé trúng số. Cụ thể, 2 cọc vé có 2 số cuối là 39 thuộc xổ số Bình Dương ngày 26 tháng 6 trúng giải tám trị giá 32 triệu đồng.

Xổ số ngày 26 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 442348, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 465521 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 445418.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo đang đổi thưởng 2 tờ vé trúng độc đắc đài Bình Thuận trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số may mắn là 727953 trúng độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 25 tháng 6. Ngay sau đó, tin vui được đại lý chia sẻ lên mạng xã hội và lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người chơi xổ số.