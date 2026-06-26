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Đời sống Cộng đồng

Một người TP.HCM trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, hơn 1,8 tỉ tiền mặt trao tay

Cao An Biên - Dương Lan
2 tờ vé số đài TP.HCM được một người ở TP.HCM mua bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam. Đại lý mang 1,801 tỉ đồng tiền mặt tới tận nhà trao tay.

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Tý Vinh ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng số độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Một người TP.HCM trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, hơn 1,8 tỉ tiền mặt trao tay - Ảnh 1.

Vé trúng 4 tỉ xổ số miền Nam đài TP.HCM được đại lý Tý Vinh đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số may mắn là 712554, mở thưởng xổ số TP.HCM ngày 22 tháng 6. Đại lý tiết lộ khách trúng thưởng cũng ở TP.HCM, đại lý đã tới tận nhà khách để đổi thưởng.

"Khách nhận một nửa chuyển khoản, một nửa tiền mặt. Sau khi đã trừ thuế, tôi mang 1,801 tỉ đồng tiền mặt tới trao cho khách. Vì lý do bảo mật, tôi cũng không hỏi thêm mục đích sử dụng số tiền của khách, chỉ kiểm tra những tờ vé số rồi nhanh chóng làm thủ tục đổi thưởng", đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho 3 khách. Theo đó, những tờ có dãy số 018547 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 6 trúng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Trong số 3 người trúng 5 tờ độc đắc có 2 người trúng 4 tờ, mỗi người 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ. Họ đều đi làm công nhân ở Tây Ninh, mua vé số là thói quen mỗi ngày, mỗi lần mua vài tờ. Chúng tôi đến tận nhà đổi thưởng, ai cũng vui mừng vì họ nói có khi làm cả đời cũng không được số tiền lớn như vậy. Mọi người nhận tiền mặt, có người dùng để xây nhà, gửi và ngân hàng tiết kiệm. Ngoài ra, đại lý cũng đổi thưởng những tờ trúng an ủi cho các khách khác", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

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