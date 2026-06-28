Cả xóm miền Tây trúng 12,4 tỉ xổ số miền Nam, kéo tới đại lý lãnh tiền

Câu chuyện được đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc cùng nhiều tờ vé trúng số an ủi xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 mới đây.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc cùng nhiều tờ vé trúng số an ủi xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 mới đây, tổng trị giá 12,4 tỉ đồng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy số may mắn là 727953 mở thưởng xổ số Bình Thuận ngày 25 tháng 6 trúng tổng 12 tỉ đồng. Những tờ vé trúng an ủi có các dãy số 527953, 627953, 927953 trúng tổng 400 triệu đồng.

"Những người trúng số đều ở cùng một xóm, mua vé từ người bán dạo ủng hộ. Họ thường mua vé số hằng ngày để cầu may, bất ngờ Thần Tài gõ cửa. Người trúng nhiều nhất là 2 tờ trị giá 4 tỉ đồng, là người đàn ông ngoài 60 tuổi, hầu hết mọi người đều nhận tiền mặt", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Đại lý vé số Tý Vinh ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng số độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa tính thuế). Cụ thể, những tờ vé này có dãy số may mắn là 712554, mở thưởng xổ số TP.HCM ngày 22 tháng 6. Đại lý tiết lộ khách trúng thưởng cũng ở TP.HCM, đại lý đã tới tận nhà khách để đổi thưởng.

"Khách nhận một nửa chuyển khoản, một nửa tiền mặt. Sau khi đã trừ thuế, tôi mang 1,801 tỉ đồng tiền mặt tới trao cho khách. Vì lý do bảo mật, tôi cũng không hỏi thêm mục đích sử dụng số tiền của khách, chỉ kiểm tra những tờ vé số rồi nhanh chóng làm thủ tục đổi thưởng", đại lý chia sẻ.