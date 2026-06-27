Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6: Đại lý bán trúng 2 giải đài Hậu Giang

Cao An Biên - Dương Lan
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6, nhiều vé trúng số đài Hậu Giang lộ diện sớm, đại lý liền thông báo tin vui cho khách khi bán trúng 2 giải.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6, đại lý vé số Ngọc Thảo ở Cà Mau thông báo bán 16 tờ vé số trúng giải tư đài Hậu Giang, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6: Đại lý bán trúng 2 giải đài Hậu Giang- Ảnh 1.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6, đại lý vé số Ngọc Thảo ở Cà Mau thông báo bán trúng 2 giải đài Hậu Giang

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 80665, mở thưởng xổ số Hậu Giang ngày 27 tháng 6. Những vé này được đại lý bán ra cho nhiều khách và sau khi có kết quả xổ số đã thông tin vui lên mạng xã hội để hỗ trợ khách đổi thưởng. Đại lý này chiều nay cũng bán trúng 16 vé giải bảy đài Hậu Giang. Những tờ vé có dãy số cuối là 988.

Xổ số ngày 27 tháng 6 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 608165, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 218731, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 311230 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 778736.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số miền Tây ở Cần Thơ cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 6. Theo đó, 16 tờ có dãy số 945418 thuộc xổ số Trà Vinh trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 16 tờ vé số trúng an ủi đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những người trúng độc đắc và an ủi khác biết đến và đổi thưởng vì cọc vé 160 tờ có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ an ủi được đại lý giao cho nhiều bạn hàng bán hết", đại lý vé số miền Tây chia sẻ.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 6: Người trúng đài Sóc Trăng nhận thưởng sớm

Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 6: Người trúng đài Sóc Trăng nhận thưởng sớm

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 6, một đại lý vé số ở Vĩnh Long thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có cọc vé trúng đài Sóc Trăng.

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6: Người trúng 4 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 6: Mua vé phút cuối, trúng số đài Vũng Tàu

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6 xổ số ngày 27 tháng 6 xổ số miền nam 27 tháng 6 xổ số hậu giang ngày 27 tháng 6 xổ số thành phố ngày 27 tháng 6 xổ số bình phước ngày 27 tháng 6 xổ số long an ngày 27 tháng 6 trúng số độc đắc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận