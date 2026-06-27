Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6: Đại lý bán trúng 2 giải đài Hậu Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6, đại lý vé số Ngọc Thảo ở Cà Mau thông báo bán 16 tờ vé số trúng giải tư đài Hậu Giang, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6, đại lý vé số Ngọc Thảo ở Cà Mau thông báo bán trúng 2 giải đài Hậu Giang ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 80665, mở thưởng xổ số Hậu Giang ngày 27 tháng 6. Những vé này được đại lý bán ra cho nhiều khách và sau khi có kết quả xổ số đã thông tin vui lên mạng xã hội để hỗ trợ khách đổi thưởng. Đại lý này chiều nay cũng bán trúng 16 vé giải bảy đài Hậu Giang. Những tờ vé có dãy số cuối là 988.

Xổ số ngày 27 tháng 6 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 608165, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 218731, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 311230 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 778736.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số miền Tây ở Cần Thơ cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 6. Theo đó, 16 tờ có dãy số 945418 thuộc xổ số Trà Vinh trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 16 tờ vé số trúng an ủi đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những người trúng độc đắc và an ủi khác biết đến và đổi thưởng vì cọc vé 160 tờ có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ an ủi được đại lý giao cho nhiều bạn hàng bán hết", đại lý vé số miền Tây chia sẻ.