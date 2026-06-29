Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6: Người trúng số đài TP.HCM hẹn mai đổi thưởng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6, chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải sáu cho 1 khách quen.

Nhiều khách trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6 đài TP.HCM lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn trên có dãy số cuối là 5746 trúng xổ số TP.HCM ngày 29 tháng 6. Đại lý tiết lộ đây là khách quen, thường xuyên mua vé tại đại lý. Dự kiến sáng mai người đàn ông sẽ mang vé tới đổi thưởng.

Đại lý vé số Huy Thơ ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng thông báo bán trúng cọc vé giải nhất đài TP.HCM và đã đổi thưởng cho nhiều vé có dãy số cuối may mắn là 32859 đài này, mỗi vé trị giá 10 triệu đồng. Đại lý đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để khách biết.

Xổ số ngày 27 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 531137, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 974245 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 469164.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Bửu 79 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 6. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 06237 thuộc xổ số Kiên Giang trúng giải tư trị giá 480 triệu đồng.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, sau khi có kết quả xổ số miền Nam khách đã liên hệ đổi thưởng, nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những khách trúng số khác tiếp tục đổi thưởng", đại lý vé số Bửu 79 chia sẻ.