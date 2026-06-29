Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6: Người trúng số đài TP.HCM hẹn mai đổi thưởng

Cao An Biên - Dương Lan
Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6, một người đàn ông trúng nguyên cây vé số 160 tờ đài TP.HCM xuất hiện, tuy nhiên đến sáng mai 30 tháng 6 mới mang vé đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6, chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải sáu cho 1 khách quen.

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6: Người trúng số đài TP.HCM hẹn mai đổi thưởng - Ảnh 1.

Nhiều khách trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6 đài TP.HCM lộ diện sớm

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn trên có dãy số cuối là 5746 trúng xổ số TP.HCM ngày 29 tháng 6. Đại lý tiết lộ đây là khách quen, thường xuyên mua vé tại đại lý. Dự kiến sáng mai người đàn ông sẽ mang vé tới đổi thưởng.

Đại lý vé số Huy Thơ ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng thông báo bán trúng cọc vé giải nhất đài TP.HCM và đã đổi thưởng cho nhiều vé có dãy số cuối may mắn là 32859 đài này, mỗi vé trị giá 10 triệu đồng. Đại lý đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để khách biết.

Xổ số ngày 27 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 531137, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 974245 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 469164.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Bửu 79 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 6. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 06237 thuộc xổ số Kiên Giang trúng giải tư trị giá 480 triệu đồng.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, sau khi có kết quả xổ số miền Nam khách đã liên hệ đổi thưởng, nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi đang chờ những khách trúng số khác tiếp tục đổi thưởng", đại lý vé số Bửu 79 chia sẻ.

Tin liên quan

Cả xóm miền Tây trúng 12,4 tỉ xổ số miền Nam, kéo tới đại lý lãnh tiền

Cả xóm miền Tây trúng 12,4 tỉ xổ số miền Nam, kéo tới đại lý lãnh tiền

Nhiều người trong cùng một xóm ở miền Tây trúng tổng 12,4 tỉ đồng xổ số miền Nam, sau đó đến một đại lý để đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6: Đại lý bán trúng 2 giải đài Hậu Giang

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 6: Vé trúng đài Trà Vinh lộ diện sớm

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6 xổ số ngày 29 tháng 6 xổ số miền nam 29 tháng 6 xổ số cà mau ngày 29 tháng 6 xổ số thành phố ngày 29 tháng 6 xổ số đồng tháp ngày 29 tháng 6 xổ số miền nam ngày 28 tháng 6 trúng số độc đắc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận