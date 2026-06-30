Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cha làm công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, chờ con ở TP.HCM về chia

Cao An Biên - Dương Lan
Một người cha làm công nhân ở miền Tây bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam. Chờ 2 con từ TP.HCM về quê, ông mới đi đổi thưởng và chia tiền cho các con.

Câu chuyện được đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 mới đây.

Người cha công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, chờ con ở TP.HCM về chia - Ảnh 1.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 mới đây cho khách là một công nhân

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy số may mắn là 727953 mở thưởng xổ số Bình Thuận ngày 25 tháng 6 trúng tổng 4 tỉ đồng. Đại lý cho biết khách trúng là một người đàn ông làm công nhân đã luống tuổi.

"Anh này chờ 2 con đang làm ở TP.HCM về mới cùng đi đổi thưởng. Sau khi lãnh tiền mặt toàn bộ số tiền trúng số, anh chia cho các con và giữ lại mình một ít. Tôi thấy rất ngạc nhiên vì anh này chia luôn tại chỗ", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó ít ngày, đại lý vé số Chấn Nam vừa gây sốt khi đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc cùng nhiều tờ vé trúng số an ủi xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 đài Bình Thuận.

Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy số may mắn là 727953 mở thưởng xổ số Bình Thuận ngày 25 tháng 6 trúng tổng 12 tỉ đồng. Những tờ vé trúng an ủi có các dãy số 527953, 627953, 927953 trúng tổng 400 triệu đồng.

"Những người trúng số đều ở cùng một xóm, mua vé từ người bán dạo ủng hộ. Họ thường mua vé số hằng ngày để cầu may, bất ngờ Thần Tài gõ cửa. Người trúng nhiều nhất là 2 tờ trị giá 4 tỉ đồng, là người đàn ông ngoài 60 tuổi, hầu hết mọi người đều nhận tiền mặt", đại lý tiết lộ.

Tin liên quan

Cả xóm miền Tây trúng 12,4 tỉ xổ số miền Nam, kéo tới đại lý lãnh tiền

Cả xóm miền Tây trúng 12,4 tỉ xổ số miền Nam, kéo tới đại lý lãnh tiền

Nhiều người trong cùng một xóm ở miền Tây trúng tổng 12,4 tỉ đồng xổ số miền Nam, sau đó đến một đại lý để đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 6: Vé trúng đài Trà Vinh lộ diện sớm

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6: Đại lý bán trúng 2 giải đài Hậu Giang

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 29 tháng 6 xổ số ngày 29 tháng 6 xổ số miền nam 29 tháng 6 xổ số miền nam 28 tháng 6 xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 trúng số độc đắc

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận