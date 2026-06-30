Cha làm công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, chờ con ở TP.HCM về chia

Câu chuyện được đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 mới đây.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 mới đây cho khách là một công nhân ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy số may mắn là 727953 mở thưởng xổ số Bình Thuận ngày 25 tháng 6 trúng tổng 4 tỉ đồng. Đại lý cho biết khách trúng là một người đàn ông làm công nhân đã luống tuổi.

"Anh này chờ 2 con đang làm ở TP.HCM về mới cùng đi đổi thưởng. Sau khi lãnh tiền mặt toàn bộ số tiền trúng số, anh chia cho các con và giữ lại mình một ít. Tôi thấy rất ngạc nhiên vì anh này chia luôn tại chỗ", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó ít ngày, đại lý vé số Chấn Nam vừa gây sốt khi đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc cùng nhiều tờ vé trúng số an ủi xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 đài Bình Thuận.

Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy số may mắn là 727953 mở thưởng xổ số Bình Thuận ngày 25 tháng 6 trúng tổng 12 tỉ đồng. Những tờ vé trúng an ủi có các dãy số 527953, 627953, 927953 trúng tổng 400 triệu đồng.

"Những người trúng số đều ở cùng một xóm, mua vé từ người bán dạo ủng hộ. Họ thường mua vé số hằng ngày để cầu may, bất ngờ Thần Tài gõ cửa. Người trúng nhiều nhất là 2 tờ trị giá 4 tỉ đồng, là người đàn ông ngoài 60 tuổi, hầu hết mọi người đều nhận tiền mặt", đại lý tiết lộ.