Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 7: Truy tìm người trúng số 20001 đài Sóc Trăng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 7, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo bán 80 tờ vé số trúng giải nhì đài Sóc Trăng, mỗi tờ trị giá 20 triệu đồng.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 7 đài Sóc Trăng, Đồng Nai lộ diện sớm, trong đó có dãy số đẹp 20001 đài Sóc Trăng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối siêu đẹp là 20001, trúng giải nhì xổ số Sóc Trăng ngày 1 tháng 7. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho một khách mua 5 tờ vé số dãy này và chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để tìm những vị khách may mắn còn lại.

Xổ số ngày 1 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 986546, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 210203 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 778087.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, chị Lê Thu Thảo, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có vé số trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 6. Theo đó, tờ vé có dãy số 783966 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn là người phụ nữ, mua giúp người bán dạo khi đi chợ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", chị Lê Thu Thảo chia sẻ.