Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 7: Cọc vé trúng 2,4 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 7. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 39102 thuộc xổ số Bình Thuận trúng giải nhì trị giá 2,4 tỉ đồng.

Những tờ vé số trúng giải nhì đài Bình Thuận theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 7 ẢNH: NVCC

"Trong 160 tờ trúng số, chúng tôi trực tiếp bán trúng và đổi thưởng cho khách 32 vé. Chủ nhân của 32 vé đó là khách quen của đại lý, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. 128 tờ còn lại được đại lý giao cho bạn hàng bán, hiện đang chờ khách liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Chọn 57 ở Tây Ninh cho biết đã bán cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 9357 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 2 tháng 7 trúng giải năm, trị giá 160 triệu đồng.

Xổ số ngày 2 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 784407, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 533429 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 272594.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 7 chiều qua, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) thông báo bán 80 tờ vé số trúng giải nhì đài Sóc Trăng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối siêu đẹp là 20001, trúng giải nhì xổ số Sóc Trăng ngày 1 tháng 7. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho một khách mua 5 tờ vé số dãy này và chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để tìm những vị khách may mắn còn lại.



