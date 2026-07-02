Cùng mua vé đài Vũng Tàu, 3 người ở TP.HCM trúng hơn 1 tỉ đồng xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Rồng Vàng ở phường Tân Uyên, TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 35 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam đài Vũng Tàu.

Đại lý vé số Rồng Vàng đổi hàng loạt vé trúng số giải nhất xổ số miền Nam ngày 30 tháng 6 ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 43509, trúng xổ số Vũng Tàu ngày 30 tháng 6. Mỗi vé trị giá 30 triệu đồng, tổng trị giá của 35 tờ vé là hơn 1 tỉ đồng.

"35 vé giải nhất này do 3 khách mua trúng, 2 người mỗi người trúng 16 tờ, người còn lại trúng 3 tờ. Sau khi có kết quả xổ số, khách đã rất vui tới đại lý đổi thưởng, nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản", đại lý tiết lộ.

Đại lý vé số Rồng Vàng được nhiều người biết tới khi có tới 17 chi nhánh ở TP.HCM, An Giang (Kiên Giang cũ), Lâm Đồng. Đại lý nhiều lần đổi thưởng giải cao cho khách, được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Đại lý vé số Tý ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 6. Theo đó, tờ vé có dãy số 635343 thuộc đài Đà Lạt trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Người trúng độc đắc đã nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Khi tôi đến, gia đình người phụ nữ đã chờ sẵn, ai cũng vui mừng vì trúng số. Chủ nhân ngày nào cũng mua vé số khi đi chợ, chưa có dự định cụ thể sau khi nhận tiền. Ngoài ra, đại lý còn đổi thêm 5 tờ vé số trúng an ủi khác cho 1 khách", đại lý vé số Tý chia sẻ.