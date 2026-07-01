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Đời sống Cộng đồng

Mua vé số khi đi chợ, người phụ nữ trúng 2 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
Người phụ nữ đi chợ thấy người bán dạo liền mua tờ vé số để ủng hộ, không ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cả nhà vui mừng nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng.

Đại lý vé số Tý ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 6. Theo đó, tờ vé có dãy số 635343 thuộc đài Đà Lạt trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mua vé số khi đi chợ, người phụ nữ trúng 2 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Đại lý vé số Tý đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cùng 5 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 6

ẢNH: NVCC

"Người trúng độc đắc đã nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Khi tôi đến, gia đình người phụ nữ đã chờ sẵn, ai cũng vui mừng vì trúng số. Chủ nhân ngày nào cũng mua vé số khi đi chợ, chưa có dự định cụ thể sau khi nhận tiền. Ngoài ra, đại lý còn đổi thêm 5 tờ vé số trúng an ủi khác cho 1 khách", đại lý vé số Tý chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Lộc Phát ở Đồng Nai cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 218731 thuộc xổ số Long An ngày 27 tháng 6 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6. Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy số may mắn là 727953 mở thưởng xổ số Bình Thuận trúng tổng 4 tỉ đồng. Đại lý cho biết khách trúng là một người đàn ông làm công nhân đã luống tuổi.

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