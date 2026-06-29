2 người bạn trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam, cùng đến đại lý lãnh thưởng

Đại lý vé số Minh Tú ở phường Bình Long, Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 4 tờ vé số có dãy số 218731 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



4 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 4 tờ vé số may mắn là 2 khách cũng ở Đồng Nai. Họ là bạn bè, cùng ngồi uống cà phê, thấy có người bán dạo đến mời nên mua mỗi người 2 tờ, không ngờ trúng độc đắc. Cả hai cùng đến đại lý lãnh thưởng, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Họ là làm kinh doanh bất động sản, vui mừng báo cho vợ và dự định sẽ dùng tiền để đầu tư, làm ăn. Chúng tôi kinh doanh vé số 4 năm nay, thường xuyên đổi vé trúng độc đắc, bảo đảm bí mật thông tin của khách hàng trúng số", đại lý vé số Minh Tú chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cũng đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 8 tờ có dãy số 585684 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn là người phụ nữ cũng ở Tây Ninh. Người này mua giúp người bán dạo những tờ vé số ế trước giờ xổ số, không ngờ trúng độc đắc. Chị ấy nhận 14,4 tỉ đồng tiền trúng số bằng tiền mặt sau khi đã trừ thuế. Người phụ nữ nói sẽ trích một ít tiền trúng số để làm từ thiện", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.