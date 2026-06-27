Trúng 8 tờ độc đắc xổ số miền Nam, người phụ nữ Tây Ninh nhận 14,4 tỉ tiền mặt

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 8 tờ có dãy số 585684 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn là người phụ nữ cũng ở Tây Ninh. Người này mua giúp người bán dạo những tờ vé số ế trước giờ xổ số, không ngờ trúng độc đắc. Chị ấy nhận 14,4 tỉ đồng tiền trúng số bằng tiền mặt sau khi đã trừ thuế. Người phụ nữ nói sẽ trích một ít tiền trúng số để làm từ thiện", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Những tờ vé số trúng độc đắc đài Tây Ninh theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 6 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Cần Thơ đã đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, tờ vé số có dãy 783007 thuộc xổ số Cần Thơ ngày 24 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tý Vinh ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng số độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng (chưa tính thuế). Cụ thể, những tờ vé này có dãy số may mắn là 712554, mở thưởng xổ số TP.HCM ngày 22 tháng 6.

"Khách nhận một nửa chuyển khoản, một nửa tiền mặt. Sau khi đã trừ thuế, tôi mang 1,801 tỉ đồng tiền mặt tới trao cho khách. Vì lý do bảo mật, tôi cũng không hỏi thêm mục đích sử dụng số tiền của khách, chỉ kiểm tra những tờ vé số rồi nhanh chóng làm thủ tục đổi thưởng", đại lý chia sẻ.