3 người trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam đài Vũng Tàu, nhận tiền mặt

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc cho 3 khách. Theo đó, những tờ có dãy số 018547 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 6 trúng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Chị Lan đổi 5 tờ vé số trúng độc đắc cùng các tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Trong số 3 người trúng 5 tờ độc đắc có 2 người trúng 4 tờ, mỗi người 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ. Họ đều đi làm công nhân ở Tây Ninh, mua vé số là thói quen mỗi ngày, mỗi lần mua vài tờ. Chúng tôi đến tận nhà đổi thưởng, ai cũng vui mừng vì họ nói có khi làm cả đời cũng không được số tiền lớn như vậy. Mọi người nhận tiền mặt, có người dùng để xây nhà, gửi và ngân hàng tiết kiệm. Ngoài ra, đại lý cũng đổi thưởng những tờ trúng an ủi cho các khách khác", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cũng đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc và 27 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam cho nhóm khách.

Cụ thể, những tờ vé số trúng độc đắc có dãy số may mắn 075760 mở thưởng xổ số Tiền Giang ngày 21 tháng 6. Những tờ vé trúng an ủi cũng có dãy số cuối là 75760. Tổng trị giá của 41 tờ vé số trên là hơn 28,3 tỉ đồng.