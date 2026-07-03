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Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 14 tỉ đồng xổ số miền Nam, người đàn ông lãnh thưởng 2 lần

Dương Lan - Cao An Biên
Người đàn ông trúng độc đắc 7 tờ vé số theo kết quả xổ số miền Nam đài Long An, đến đại lý đổi thưởng 2 lần vì lý do đặc biệt.

Đại lý vé số Lộc Phát ở Đồng Nai cho biết đã hỗ trợ đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 7 tờ có dãy số 218731 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6 trúng 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam, 2 lần lãnh thưởng 14 tỉ đồng - Ảnh 1.

5 tờ vé số trúng độc đắc khách đổi thưởng lần 2 theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 6

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở Đồng Nai. Lúc đầu người này đưa 2 tờ đến đổi thưởng, nhận hơn 3 tỉ tiền mặt còn lại chuyển khoản. Lần tiếp theo khách đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc, nhận 9 tỉ qua hình thức chuyển khoản. Người này tiết lộ không đổi thưởng một lần vì sợ đại lý không uy tín tráo vé trúng độc đắc. Ông ấy ngày nào cũng mua vé số, dự định sẽ lấy tiền trúng số gửi ngân hàng để tiết kiệm", đại lý vé số Lộc Phát chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Rồng Vàng ở phường Tân Uyên, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đổi thưởng 35 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam đài Vũng Tàu.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 43509, trúng xổ số Vũng Tàu ngày 30 tháng 6. Mỗi vé trị giá 30 triệu đồng, tổng trị giá của 35 tờ vé là hơn 1 tỉ đồng.

"35 vé giải nhất này do 3 khách mua trúng, 2 người mỗi người trúng 16 tờ, người còn lại trúng 3 tờ. Sau khi có kết quả xổ số, khách đã rất vui tới đại lý đổi thưởng, nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản", đại lý tiết lộ.

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