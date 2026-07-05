Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 7: Mua vé tứ quý 6666, trúng đài Tiền Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 7, chị Kiều Trinh, một người dân sống ở Tây Ninh bất ngờ lẫn hạnh phúc khi 10 tờ vé số có tứ quý 6666 đài Tiền Giang chị đã mua trúng giải sáu.

Vé tứ quý 6666 trúng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 7 đài Tiền Giang lộ diện ẢNH: NVCC

"Tôi mua vé số từ người bán dạo, chỉ đơn giản là thấy dãy số này đẹp nên mua lấy may, không nghĩ là sẽ gặp may mắn. Bất ngờ trúng dãy số này, tôi đang phân vân không biết có nên đổi thưởng hay không", chị chia sẻ.

Giải sáu xổ số Tiền Giang ngày 5 tháng 7 thuộc về những tờ vé có 4 số cuối là tứ quý 6666. Điều này đồng nghĩa những người sở hữu vé số đẹp dãy 666666 cũng trúng số đài này chiều nay và dân mạng có sở thích sưu tầm vé số đẹp, độc lạ lập tức truy tìm những tờ vé này.

Xổ số ngày 5 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 673100, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 503680 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 522666.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7, đại lý vé số Hưng Phát ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 57006 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải ba, trị giá 160 triệu đồng.

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là khách quen, anh ấy ở gần đại lý nên đến chọn vé mua trực tiếp trước giờ xổ số. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Hưng Phát chia sẻ.