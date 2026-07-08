Chi 1,6 triệu mua vé số, một người ở TP.HCM trúng 2,4 tỉ xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã bán trúng và đổi thưởng cho 1 khách trúng 160 tờ vé số trị giá 2,4 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7.

160 tờ vé giải nhì trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 7 trị giá 2,4 tỉ đồng do đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý bán ra và đổi thưởng cho khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 46111 trúng giải nhì xổ số Bình Phước ngày 4 tháng 7. Mỗi tờ vé trị giá 15 triệu đồng nên người trúng thưởng nhận tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.

"Khách trúng là nữ, ngoài 50 tuổi thường mua vé số ở đại lý chúng tôi. Đại lý đã đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng số cho khách qua hình thức chuyển khoản. Chị này thường mua vé số nguyên cọc 160 tờ, bất ngờ lần này trúng thưởng toàn bộ", đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng trúng số đổi đời.

Mới đây, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cũng gây sốt khi trúng giải tám xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7 đài Bình Dương. Trường hợp trúng số này gây chú ý không phải nằm ở giá trị giải thưởng mà ở dãy số của tờ vé trúng thưởng mà anh Giàu sở hữu - dãy 222222.

"Tôi thích sưu tầm, mua vé số đẹp lắm, ở đâu có bán tôi đều liên hệ mua. Tôi mua 16 vé 222222 xổ số Bình Dương ngày 3 tháng 7, sau đó chia 13 vé cho 3 người có cùng sở thích, giữ lại 3 tờ. Bất ngờ lần này, may mắn gọi tên mình. Tôi dự định sẽ giữ lại 1 vé làm kỷ niệm chứ không đổi thưởng. Một số người bạn của tôi cũng giữ vé", anh Giàu chia sẻ.