Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7: Truy tìm vé 877777 trúng độc đắc Bến Tre

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7, người chơi xổ số không giấu được bất ngờ và phấn khích khi dãy số trúng độc đắc đài Bến Tre là 877777. Lập tức, nhiều người truy tìm chủ nhân của những tờ vé siêu đẹp này.

Dân mạng truy tìm vé 877777 trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 7 tháng 7 đài Bến Tre chiều nay ẢNH: NVCC

Một người chơi xổ số cũng chia sẻ hình ảnh những tờ vé trúng giải an ủi xổ số Bến Tre ngày 7 tháng 7 với dãy số siêu đẹp 777777 đã mua. Ngay lập tức, hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ ào ạt. Nhiều người bày tỏ sự hào hứng vì hôm nay là ngày 7 tháng 7, dãy số "liên hoàn 7" lại trúng độc đắc xổ số miền Nam, cho rằng đây là điều hiếm gặp.

Trong khi đó, đại lý vé số Nguyễn Tâm ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 16 tờ vé số giải an ủi đài Bến Tre, với dãy số may mắn là 977777 cho khách, tổng trị giá 800 triệu đồng.

Xổ số ngày 7 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 877777, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 168986 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 709492.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 7, chị Kiều Trinh, một người dân sống ở Tây Ninh cho biết 10 tờ vé số có dãy số 233333 thuộc xổ số TP.HCM chị mua đã trúng giải tám. "Tôi thường xuyên mua vé số có dãy số đẹp để làm kỷ niệm, sau khi có kết quả xổ số miền Nam, những tờ vé đó bất ngờ trúng số. Tôi đang phân vân không biết sẽ đổi thưởng hay giữ lại làm kỷ niệm", chị Kiều Trinh chia sẻ.