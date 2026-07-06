Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 7: Dãy số đẹp 233333 bất ngờ trúng đài TP.HCM

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 7, chị Kiều Trinh, một người dân sống ở Tây Ninh cho biết 10 tờ vé số có dãy số 233333 thuộc xổ số TP.HCM chị mua đã trúng giải tám. "Tôi thường xuyên mua vé số có dãy số đẹp để làm kỷ niệm, sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, những tờ vé đó bất ngờ trúng số. Tôi đang phân vân không biết sẽ đổi thưởng hay giữ lại làm kỷ niệm", chị Kiều Trinh chia sẻ.

Những tờ vé số đẹp 233333 thuộc trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 7 ẢNH: NVCC

Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh cho hay, những tờ vé dãy số đẹp như 233333 dù trúng giải nào cũng khiến người chơi xổ số thích thú, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm vé số độc lạ.

Trong khi đó đại lý vé số Mộng Linh ở Cà Mau thông báo đã bán và đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 738323 thuộc xổ số Cà Mau trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số ngày 6 tháng 7 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 831548, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 497852 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 738323.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 7 chiều qua, giải sáu xổ số Tiền Giang thuộc về những tờ vé có 4 số cuối là tứ quý 6666. Điều này đồng nghĩa những người sở hữu vé số đẹp dãy 666666 cũng trúng số đài này chiều nay và dân mạng có sở thích sưu tầm vé số đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé này.