Gặp chàng trai trúng số dãy 222222 xổ số miền Nam: Từng bất ngờ trúng vé 888888!

Mới đây, anh Phan Tấn Giàu (23 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở xã Hội Cư, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã trúng giải tám xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7 đài Bình Dương.

Anh Phan Tấn Giàu, người sở hữu vé số đẹp dãy 222222 trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7 đài Bình Dương ẢNH: NVCC

Trường hợp trúng số này gây chú ý không phải nằm ở giá trị giải thưởng mà ở dãy số của tờ vé trúng thưởng mà anh Giàu sở hữu - dãy 222222. Chia sẻ với Thanh Niên, anh Giàu cho biết bản thân vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi trúng số dãy số đẹp, sau thời gian dài kiên trì.

"Tôi thích sưu tầm, mua vé số đẹp lắm, ở đâu có bán tôi đều liên hệ mua. Tôi mua 16 vé 222222 xổ số Bình Dương ngày 3 tháng 7, sau đó chia 13 vé cho 3 người có cùng sở thích, giữ lại 3 tờ. Bất ngờ lần này, may mắn gọi tên mình. Tôi dự định sẽ giữ lại 1 vé làm kỷ niệm chứ không đổi thưởng. Một số người bạn của tôi cũng giữ vé", anh Giàu chia sẻ.

Với người thích sưu tầm vé số đẹp, độc lạ như anh Giàu, dù vé số đó trúng giải nào cũng là may mắn hiếm gặp. Hồi tháng 3.2026 mới đây, anh chàng miền Tây cũng gây sốt khi sở hữu những tờ vé số có dãy 888888 trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 3, giải thưởng trị giá 3 triệu đồng.

Dù đây không phải là giải độc đắc, song với chàng trai trẻ việc tờ vé dãy số 888888 trúng giải cao là điều "vượt sức tưởng tượng". Đây cũng là lần đầu trong đời anh thấy dãy 888888 trúng giải tư.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 7, đại lý vé số Khánh Minh ở Tây Ninh thông báo bán 16 tờ vé số đẹp dãy 222222 trúng giải tám đài Bình Dương. Theo đó, đại lý đã bán 16 tờ vé này cho 1 người là anh Giàu.

Đại lý cho biết những tờ vé dãy số đẹp như 222222 dù trúng giải nào cũng khiến người chơi xổ số thích thú, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm vé số độc lạ. Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ đại lý vé số Minh Tuấn ở Tây Ninh chiều cùng ngày cũng thông báo bán trúng giải tám xổ số Bình Dương ngày 3 tháng 7 với dãy số đẹp 822222.